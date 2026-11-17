Có thể nhận ra nơi nào có tiền từ rất xa. Đó là cách Min Ja, nhân vật do Song Hye Kyo thủ vai trong Tantara, giới thiệu về khả năng đặc biệt của mình. Sau màn báo thù đình đám trong Vinh Quang Trong Thù Hận, nữ diễn viên lần này không còn theo đuổi chuyện trả đũa. Nhân vật mới của cô chỉ có một mục tiêu rất thực tế: kiếm tiền để đổi đời.

Song Hye Kyo hóa thân thành Min Ja trong Tantara. Ảnh: Netflix.

Ngày 13/11, Netflix công bố trailer và loạt poster mới của Tantara, hé lộ thêm về Min Ja. Lớn lên trong cảnh nghèo khó, cô sớm phải làm đủ nghề để kiếm sống. Những năm tháng chật vật khiến Min Ja trở nên nhạy bén trước các cơ hội kiếm tiền, đồng thời nuôi tham vọng bước chân vào ngành công nghiệp âm nhạc.

Đồng hành cùng Min Ja là Dong Gu (Gong Yoo), người bạn thân từ nhỏ. Cả hai tìm thấy cơ hội khi phát hiện tài năng ca hát của Min Hee (Seolhyun). Từ đây, hành trình tìm kiếm danh vọng của họ bắt đầu.

Thế nhưng, khi cơ hội thành công xuất hiện, mối quan hệ giữa những người cùng chung mục tiêu cũng dần đứng trước thử thách. Theo Netflix, tham vọng khác biệt của Min Ja và Min Hee có thể khiến hai người nảy sinh mâu thuẫn. Trailer chưa hé lộ ai sẽ phải nhượng bộ, nhưng đủ cho thấy cuộc đua này không chỉ có tiền bạc.

Với Song Hye Kyo, Min Ja mang đến một màu sắc khác so với Moon Dong Eun trong Vinh Quang Trong Thù Hận. Một người dành nhiều năm để trả thù, người còn lại tìm cách thoát khỏi nghèo khó. Điểm chung là cả hai đều quyết liệt với điều mình muốn.

Tantara lấy bối cảnh ngành giải trí Hàn Quốc giai đoạn 1960 - 1980, do biên kịch Noh Hee Kyung chấp bút và đạo diễn Lee Yoon Jung thực hiện. Phim có sự tham gia của Gong Yoo, Seolhyun và Cha Seung Won, dự kiến lên sóng Netflix từ ngày 11/12.

Sau khi từng khiến khán giả nhớ đến một màn trả thù kéo dài nhiều năm, Song Hye Kyo giờ chuẩn bị bước vào cuộc đua kiếm tiền. Còn Min Ja sẽ đi xa đến đâu với tham vọng ấy, khán giả phải đợi đến khi phim lên sóng mới có câu trả lời.