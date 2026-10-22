Song Hye Kyo khoe mặt mộc ở tuổi 45, một chi tiết gây chú ý

Mới đây, Song Hye Kyo đăng tải bức ảnh ghi lại khoảnh khắc thư giãn trong không gian gần gũi với thiên nhiên. Nữ diễn viên diện áo khoác lông màu kem, kết hợp quần xanh rêu và khăn trùm đầu màu xám. Cô hoàn thiện trang phục bằng chiếc kính gọng mảnh, tạo nên vẻ ngoài giản dị, ấm áp khi vui vẻ tương tác với một chú mèo bên cạnh.

Điểm thu hút sự chú ý nằm ở diện mạo gần như không son phấn của ngôi sao Hàn Quốc. Dù không xuất hiện với lớp trang điểm cầu kỳ, Song Hye Kyo vẫn gây ấn tượng nhờ gương mặt hài hòa, làn da trông mịn màng và thần thái tươi tắn. Nụ cười tự nhiên càng làm nổi bật vẻ trẻ trung của nữ diễn viên.

Khi bước qua độ tuổi ngoài 40, Song Hye Kyo không nằm ngoài những thay đổi tự nhiên của thời gian. Tuy nhiên, cô vẫn giữ được sức hút riêng nhờ phong thái thanh lịch và vẻ đẹp nhẹ nhàng. Bức ảnh đời thường cũng cho thấy nữ diễn viên không cần trang phục sang trọng hay diện mạo được chăm chút kỹ lưỡng để trở thành tâm điểm chú ý.

Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Song Hye Kyo luôn được xem là một trong những mỹ nhân nổi bật của màn ảnh Hàn Quốc. Cô ghi dấu ấn qua loạt phim đình đám như: Trái tim mùa thu, Ngôi nhà hạnh phúc, Hậu duệ mặt trời và The Glory. Nếu những vai diễn trước đây thường gắn với hình tượng nữ chính dịu dàng, lãng mạn, tác phẩm The Glory lại cho thấy khía cạnh diễn xuất gai góc, trưởng thành hơn của cô.

Không chỉ thành công trong lĩnh vực diễn xuất, Song Hye Kyo còn duy trì sức ảnh hưởng trong thời trang và làm đẹp. Phong cách của cô thường hướng đến sự tinh tế, tối giản, từ những bộ trang phục thanh lịch khi dự sự kiện đến quần áo thoải mái trong cuộc sống thường ngày.

Vốn khá kín tiếng về đời tư, nữ diễn viên thường thu hút sự quan tâm mỗi khi chia sẻ những khoảnh khắc cá nhân. Hình ảnh mới nhất một lần nữa cho thấy sức hút bền bỉ của Song Hye Kyo ở tuổi 45.

Song Hye Kyo sinh năm 1981 tại Daegu, bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 1996 sau khi giành chiến thắng trong một cuộc thi người mẫu dành cho học sinh.

Tên tuổi nữ diễn viên vụt sáng khắp châu Á với Trái tim mùa thu (2000), trước khi ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm nổi tiếng khác.