Song Hye Kyo khoe bữa sáng giản dị tại Thái Lan, hé lộ cuộc sống đời thường

Theo MyDaily, ngày 11/11, Song Hye Kyo đã cập nhật trang cá nhân với một bức ảnh ghi lại bữa sáng của mình, kèm dòng chú thích ngắn gọn: "Bắt đầu ngày mới thôi!".

Trong hình ảnh được đăng tải, bàn ăn của nữ diễn viên được chuẩn bị khá chỉn chu với những món quen thuộc như trứng bác, bánh mì nướng, trái cây và cà phê.

Song Hye Kyo đã cập nhật trang cá nhân với một bức ảnh ghi lại bữa sáng của mình.

Dù không phải thực đơn cầu kỳ, cách bài trí gọn gàng cùng những món ăn có màu sắc hài hòa vẫn tạo nên cảm giác sang trọng, thư thái.

Đáng chú ý, Song Hye Kyo còn đính kèm biểu tượng quốc kỳ Thái Lan trong bài đăng, cho thấy cô đang tận hưởng bữa sáng tại quốc gia Đông Nam Á này.

Thay vì chia sẻ những hình ảnh được đầu tư về trang phục hay trang điểm, nữ diễn viên chỉ đơn giản ghi lại khoảnh khắc bắt đầu ngày mới. Chính sự gần gũi ấy mang đến một góc nhìn khác về cuộc sống thường nhật của ngôi sao hàng đầu màn ảnh Hàn Quốc.

Ở tuổi 44, Song Hye Kyo vẫn duy trì sức hút đặc biệt đối với công chúng. Mỗi lần xuất hiện, dù trong những sự kiện lớn hay qua các bài đăng đời thường, nữ diễn viên đều nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.

Trong những năm gần đây, Song Hye Kyo cũng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh giản dị trên mạng xã hội, từ các chuyến đi, những buổi gặp gỡ bạn bè đến khoảnh khắc nghỉ ngơi sau lịch trình làm việc.

Bên cạnh cuộc sống cá nhân, hoạt động nghệ thuật của Song Hye Kyo cũng đang nhận được nhiều sự chú ý. Theo MyDaily, nữ diễn viên chuẩn bị tái xuất màn ảnh nhỏ trong loạt phim Netflix, dự kiến phát hành vào ngày 11/12. Đây là dự án do biên kịch nổi tiếng Noh Hee Kyung chấp bút và đạo diễn Lee Yoon Jung đảm nhận vai trò chỉ đạo.

Hoạt động nghệ thuật của Song Hye Kyo cũng đang nhận được nhiều sự chú ý.

Đáng chú ý, Song Hye Kyo sẽ đảm nhận vai chính bên cạnh tài tử Gong Yoo. Sự kết hợp của hai gương mặt đình đám được xem là một trong những điểm nhấn đáng chờ đợi của dự án.

Với kinh nghiệm diễn xuất cùng sức hút đã được khẳng định qua nhiều tác phẩm, màn tái xuất của Song Hye Kyo tiếp tục nhận được sự quan tâm. Trong lúc chờ đợi dự án mới ra mắt, những cập nhật đời thường như bữa sáng tại Thái Lan cũng phần nào giúp khán giả cảm nhận được nhịp sống nhẹ nhàng của nữ diễn viên ngoài ánh đèn sân khấu.