Song Hye Kyo hé lộ quyết định không ai ngờ sau bộ phim đình đám

Song Hye Kyo là một trong những nữ diễn viên hàng đầu màn ảnh Hàn Quốc, ghi dấu ấn qua loạt bộ phim đình đám như Ngôi Nhà Hạnh Phúc, Hậu Duệ Mặt Trời và The Glory. Không chỉ sở hữu nhan sắc nổi bật, nữ diễn viên còn có sự nghiệp bền bỉ, duy trì sức hút suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Mới đây, Song Hye Kyo thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong một chương trình. Tại đây, nữ diễn viên bất ngờ chia sẻ về quyết định sang Mỹ sinh sống ngay sau khi bộ phim Ngôi Nhà Hạnh Phúc (2004) đạt thành công vang dội. Đây cũng là câu chuyện ít được cô nhắc đến trước công chúng.

Song Hye Kyo kể về quyết định qua Mỹ sinh sống một thời gian sau thành công của bộ phim Ngôi Nhà Hạnh Phúc.

Song Hye Kyo cho biết thời điểm đó, cô gần như không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyến đi. Nữ diễn viên nhớ lại: "Khi ấy tôi khá liều lĩnh. Tôi chẳng hề sợ hãi mà chỉ nghĩ rằng mình sẽ đi, thế là cứ đi thôi". Đáng chú ý, cô thậm chí không tìm chỗ ở từ trước mà chỉ bắt đầu tìm nơi lưu trú sau khi đặt chân đến Mỹ.

Trong khoảng 3 tháng ở xứ cờ hoa, Song Hye Kyo đăng ký học tiếng Anh tại một trung tâm ngoại ngữ. Nhờ đó, cô có cơ hội làm quen và trở nên thân thiết với giáo viên của mình. Tuy nhiên, người này hoàn toàn không biết học viên đặc biệt của mình thực chất là một ngôi sao nổi tiếng tại Hàn Quốc.

Một lần, trong buổi học ngoại khóa ngoài trời, nhóm du khách Trung Quốc bất ngờ nhận ra Song Hye Kyo và nhanh chóng tiến đến vây quanh cô. Sự việc khiến giáo viên của nữ diễn viên vô cùng bất ngờ. Song Hye Kyo kể lại: "Mọi người đều chạy về phía tôi, còn giáo viên thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau đó, cô ấy còn đứng ra che chắn cho tôi như một người quản lý".

Trước tình huống bất ngờ, cả hai phải tìm cách tránh đám đông và vào một quán cà phê gần đó. Tại đây, giáo viên nhìn Song Hye Kyo rồi hỏi thẳng: "Em là ai vậy?". Sau khi tìm kiếm tên của nữ diễn viên trên mạng, người này mới thực sự ngỡ ngàng khi biết danh tính học viên mà mình đã tiếp xúc suốt thời gian qua.

Bên cạnh những trải nghiệm thú vị, Song Hye Kyo cũng thừa nhận cuộc sống tại Mỹ không phải lúc nào cũng vui vẻ. Dù có cơ hội học ngoại ngữ và tận hưởng khoảng thời gian riêng tư, cô đôi khi cảm thấy buồn chán vì thiếu bạn bè. Nữ diễn viên chia sẻ: "Thực sự khá buồn tẻ. Vì người bạn duy nhất của tôi là cô giáo đó nên những lúc không ở bên cô ấy, ngày nào tôi cũng chỉ có một mình".

Chia sẻ của Song Hye Kyo nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Câu chuyện cho thấy một khía cạnh đời thường của nữ diễn viên phía sau ánh hào quang, đồng thời hé lộ quyết định có phần bốc đồng nhưng đầy thú vị của cô ở thời điểm sự nghiệp đang trên đà phát triển.

Song Hye Kyo từng có thời gian qua Mỹ sống, học ngoại ngữ.

Hiện tại, Song Hye Kyo vẫn duy trì sức hút trong làng giải trí Hàn Quốc, đồng thời có cuộc sống khá kín tiếng bên ngoài công việc. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên ưu tiên tận hưởng những khoảng thời gian riêng tư, gặp gỡ bạn bè và chăm sóc bản thân.

Song Hye Kyo cũng thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội, từ du lịch, gặp gỡ đồng nghiệp đến tham gia các sự kiện thời trang. Ở tuổi 44, Song Hye Kyo vẫn được ngưỡng mộ bởi nhan sắc trẻ trung và phong thái cuốn hút.