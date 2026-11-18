Ngành giải trí vốn được xem là nơi biến những giấc mơ thành hiện thực, nhưng phía sau ánh hào quang luôn tồn tại sự cạnh tranh và vô số đánh đổi. Đó cũng là bối cảnh mà Tantara lựa chọn để kể câu chuyện về những con người gần như không có gì trong tay nhưng vẫn đặt cược tất cả vào khát vọng đổi đời. Bộ phim gây chú ý khi quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng gồm Song Hye Kyo, Gong Yoo, Seolhyun và Cha Seung Won.

Trong loạt ảnh mới, Song Hye Kyo xuất hiện với hình tượng Min Ja, một người phụ nữ có nụ cười rạng rỡ nhưng sở hữu cá tính mạnh mẽ. Trải qua nhiều khó khăn từ nhỏ, Min Ja trưởng thành với ý chí kiên cường và không dễ dàng khuất phục trước nghịch cảnh. Song Hye Kyo mô tả nhân vật là người có lòng can đảm hơn bất kỳ ai ở Hàn Quốc, nhưng vẫn giữ nét ngây thơ để theo đuổi giấc mơ thành công mà không chút do dự.

Dàn nhân vật Tantara theo đuổi giấc mơ giữa ngành giải trí khắc nghiệt.

Đồng hành cùng Min Ja là Dong Gu do Gong Yoo đảm nhận. Dù không có nhiều thứ trong tay, nhân vật vẫn kiên quyết đứng lên trước bất công và không dễ dàng lùi bước. Biên kịch Noh Hee Kyung tiết lộ cô từng đề nghị Gong Yoo thể hiện khía cạnh gai góc, cứng rắn hơn bởi nam diễn viên vốn có tính cách nhẹ nhàng. Dong Gu cũng là người sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ Min Ja và giấc mơ chung của cả hai. Một hình ảnh khác ghi lại khoảnh khắc cặp đôi diện đồng phục nhân viên phục vụ tại hộp đêm, hé lộ quãng thời gian họ nỗ lực để trở thành những nhà quản lý nghệ sĩ.

Bên cạnh cặp đôi chính, Seolhyun đảm nhận vai Min Hee, cô gái sở hữu vẻ ngoài trong sáng và năng khiếu ca hát được thừa hưởng từ mẹ là Yang Ja (Lee Ha Nee). Tuy nhiên, cuộc đời Min Hee dần gắn liền với Min Ja trong mối quan hệ đan xen giữa tình yêu thương và sự oán giận. Đạo diễn Lee Yoon Jung đánh giá Seolhyun phù hợp với vai diễn nhờ hình ảnh dịu dàng cùng khả năng ca hát và vũ đạo.

Một nhân vật đáng chú ý khác là Seok Gil Yeo do Cha Seung Won thể hiện. Đây là người đàn ông có tính cách gai góc, sở hữu tài năng âm nhạc và khả năng khơi dậy tiềm năng của người khác. Cha Seung Won mô tả nhân vật có nhiều thiếu sót nhưng lại giúp những người xung quanh phát triển tài năng. Biên kịch Noh Hee Kyung cũng dành lời khen cho nam diễn viên khi thể hiện thành công nguồn năng lượng mạnh mẽ của nhân vật.

Tantara còn hé lộ hình ảnh Min Ja, Dong Gu và Min Hee thời thơ ấu cùng nhau leo núi. Dù lớn lên trong cảnh nghèo khó, cả ba từng có tình bạn vô cùng khăng khít. Câu chuyện kéo dài suốt hai thập kỷ sẽ tái hiện những biến cố và thay đổi định hình cuộc đời mỗi người. Biên kịch Noh Hee Kyung gọi bộ ba là cội rễ của câu chuyện, nơi mọi thứ bắt đầu.

Với sự kết hợp giữa biên kịch Noh Hee Kyung, người đứng sau That Winter, The Wind Blows và Coffee Prince, cùng đạo diễn Lee Yoon Jung, Tantara đang là dự án đáng chú ý của Netflix. Phim dự kiến phát hành phần đầu tiên vào ngày 11/12, tiếp đó là các phần vào ngày 18/12 và 25/12.