Song Hye Kyo gây chú ý với hình ảnh mới tại nước ngoài

Song Hye Kyo là một trong những nữ diễn viên hàng đầu màn ảnh Hàn Quốc, được khán giả yêu mến qua loạt tác phẩm đình đám như Trái Tim Mùa Thu, Hậu Duệ Mặt Trời và The Glory. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, nhan sắc cùng phong cách thời trang thanh lịch của cô luôn nhận được sự quan tâm của công chúng.

Mới đây, Song Hye Kyo thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh và video ghi lại cuộc sống tại nước ngoài. Những khoảnh khắc được nữ diễn viên đăng tải trên tài khoản Instagram nhanh chóng nhận được sự quan tâm. Không chỉ hé lộ khung cảnh nghỉ ngơi sang trọng, loạt ảnh còn phần nào tiết lộ hậu trường công việc bận rộn của người đẹp.

Hình ảnh Song Hye Kyo làm việc ở nước ngoài.

Diện mạo của Song Hye Kyo tại hậu trường của buổi chụp hình cũng trở thành tâm điểm chú ý. Nữ diễn viên xuất hiện với mái tóc ngắn gọn gàng, diện chiếc váy trắng có thiết kế thanh lịch. Trang phục sở hữu phần thắt lưng tạo điểm nhấn ở vòng eo, kết hợp phom dáng tối giản giúp tôn lên vẻ ngoài trang nhã và vóc dáng cân đối của người đẹp.

Không cần lựa chọn phụ kiện cầu kỳ hay trang phục quá phô trương, Song Hye Kyo vẫn toát lên khí chất sang trọng. Kiểu tóc ngắn cùng lối ăn mặc tinh tế tiếp tục cho thấy phong cách thời trang đặc trưng mà nữ diễn viên duy trì trong nhiều năm qua.

Song Hye Kyo sở hữu vẻ đẹp thanh lịch, cuốn hút.

Nữ diễn viên tích cực làm việc với lịch trình dày đặc.

Ở tuổi 44, Song Hye Kyo vẫn là một trong những mỹ nhân hàng đầu của làng giải trí Hàn Quốc. Sau gần 30 năm hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên duy trì sức hút nhờ nhan sắc thanh lịch, thần thái cuốn hút và phong cách ngày càng trưởng thành.

Không còn theo đuổi hình tượng ngọt ngào, trẻ trung như thời đóng Trái Tim Mùa Thu hay Ngôi Nhà Hạnh Phúc, Song Hye Kyo hiện chuộng vẻ đẹp tối giản, sang trọng. Cô thường xuất hiện với lớp trang điểm tự nhiên, kiểu tóc gọn gàng và những bộ trang phục không quá cầu kỳ. Làn da sáng, đường nét gương mặt hài hòa cùng thần thái điềm tĩnh giúp nữ diễn viên vẫn nổi bật trong những khung hình đời thường.

Mặt mộc của Song Hye Kyo ở tuổi 44.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Song Joong Ki, Song Hye Kyo khá kín tiếng về chuyện tình cảm, dành phần lớn thời gian cho công việc, bạn bè và những sở thích cá nhân. Về sự nghiệp, cô vừa có khởi đầu mới khi ký hợp đồng với công ty quản lý mới. Nữ diễn viên cũng đang chuẩn bị trở lại màn ảnh với phim đóng cùng Gong Yoo, dự kiến phát hành ngày 11/12.