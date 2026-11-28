Song Hye Kyo là một trong những nữ diễn viên hàng đầu của màn ảnh Hàn Quốc, ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim đình đám như Trái tim mùa thu, Ngôi nhà hạnh phúc và Hậu duệ mặt trời. Bên cạnh sự nghiệp thành công, nữ diễn viên còn nhận được sự quan tâm của công chúng nhờ nhan sắc trẻ trung.

Mới đây, Song Hye Kyo tiếp tục chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ trong dịp sinh nhật lần thứ 45. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên đăng tải loạt hình ảnh trong buổi tiệc sinh nhật với dòng chú thích ngắn gọn: "Tuần sinh nhật vừa qua".

Song Hye Kyo đón sinh nhật.

Đáng chú ý, trong loạt hình được công bố, sự xuất hiện của một người bạn thân khác giới của Song Hye Kyo cũng nhận được sự quan tâm.

Đây là nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng, vốn có mối quan hệ thân thiết với nữ diễn viên trong nhiều năm. Cả hai thường xuyên đồng hành và dành cho nhau sự ủng hộ trong công việc lẫn cuộc sống. Sự xuất hiện của người bạn này phần nào cho thấy Song Hye Kyo có những mối quan hệ bền chặt bên ngoài làng giải trí.

Song Hye Kyo đón sinh nhật bên bạn bè thân thiết.

Trước đó, vào ngày 24/11, nữ diễn viên cũng chia sẻ hình ảnh chiếc bánh kem màu hồng được chuẩn bị riêng cho dịp đặc biệt. Chiếc bánh nổi bật với dòng chữ "Happy Kyo Day", nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Nhân dịp bước sang tuổi 45, Song Hye Kyo gửi lời cảm ơn đến những người đã dành tình cảm cho mình. Cô viết: "Tôi chân thành cảm ơn tất cả những người đã chúc mừng sinh nhật tôi. Tôi vô cùng biết ơn trước tình cảm ấm áp và sự ủng hộ mà mọi người luôn dành cho tôi".

Song Hye Kyo hạnh phúc đón tuổi mới.

Ở tuổi 45, Song Hye Kyo vẫn duy trì sức hút đáng chú ý trong làng giải trí Hàn Quốc. Không chỉ được yêu mến bởi khả năng diễn xuất, nữ diễn viên còn thường xuyên trở thành tâm điểm bàn luận mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô vẫn giữ được vị trí riêng nhờ lựa chọn dự án cẩn trọng và không ngừng làm mới hình ảnh.

Trong thời gian tới, Song Hye Kyo sẽ trở lại màn ảnh với bộ phim mang tên Slowly and Intensely, dự kiến phát hành ngày 11/12. Màn tái xuất này được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang đến một hình ảnh mới của Song Hye Kyo trên màn ảnh, sau những dấu ấn diễn xuất mà cô đã tạo dựng trong sự nghiệp.