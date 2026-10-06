Mới đây, Song Hye Kyo đón tin vui khi hình ảnh của cô và Kang Dong Won bất ngờ gây chú ý trở lại. Cụ thể, ca khúc Autumn Night (tạm dịch: Đêm mùa thu) của Joo Hyung Jin, phát hành ngày 29/9, đang nhận được phản hồi tích cực từ người nghe.

Tính đến ngày 5/10, ca khúc đứng thứ 20 trên bảng xếp hạng âm nhạc đang thịnh hành tại YouTube Hàn Quốc. MV cũng vượt mốc 260.000 lượt xem và lọt bảng xếp hạng MV âm nhạc thịnh hành hằng ngày tại Hàn Quốc ở vị trí 52.

Hình ảnh của Song Hye Kyo và Kang Dong Won trong phim Love for Sale một lần nữa được khán giả chú ý khi kết hợp cùng giai điệu buồn và da diết của Autumn Night.

Đáng chú ý, MV sử dụng những hình ảnh được biên tập lại từ bộ phim Love for Sale, tác phẩm có sự tham gia của Song Hye Kyo và Kang Dong Won, từng được trình chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Busan năm 2010. Những khoảnh khắc tình cảm của hai diễn viên trong phim một lần nữa được khán giả chú ý khi kết hợp cùng giai điệu da diết của Autumn Night.

Việc hình ảnh hai diễn viên được sử dụng trong MV khiến mối duyên của Song Hye Kyo và Kang Dong Won một lần nữa được khán giả nhắc lại. Cả hai từng hợp tác trong phim Love for Sale và gây chú ý bởi ngoại hình tương xứng cùng những màn tương tác tự nhiên.

Thời điểm bộ phim được giới thiệu, Song Hye Kyo và Kang Dong Won từng nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng, đặc biệt khi họ cùng xuất hiện trong các hoạt động quảng bá tác phẩm.

Sau nhiều năm, cả hai vẫn giữ được mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết. Song Hye Kyo từng nhiều lần có những tương tác tích cực với Kang Dong Won trong các dịp phù hợp. Tuy nhiên, cả hai chủ yếu được biết đến với tư cách những người bạn, đồng nghiệp từng có cơ hội hợp tác trong một dự án điện ảnh đáng nhớ.

Song Hye Kyo và Kang Dong Won từng hợp tác trên màn ảnh.

Ở tuổi 44, Song Hye Kyo hiện vẫn tích cực duy trì hoạt động nghệ thuật. Sau thành công của nhiều tác phẩm đình đám, nữ diễn viên ngày càng cho thấy sự trưởng thành trong việc lựa chọn vai diễn. Đặc biệt, phim The Glory giúp Song Hye Kyo tạo dấu ấn mạnh mẽ khi thử sức với hình tượng gai góc, khác biệt đáng kể so với những vai diễn trước đây.

Ở đời thường, Song Hye Kyo cũng duy trì cuộc sống tương đối kín tiếng. Cô hạn chế chia sẻ quá nhiều về chuyện riêng tư và tập trung vào công việc, các mối quan hệ thân thiết cũng như những hoạt động cá nhân. Chính sự kín đáo này càng khiến mỗi thông tin liên quan đến nữ diễn viên nhận được sự quan tâm lớn.

Hiện tại, việc ca khúc Autumn Night bất ngờ đạt thành tích tốt trên YouTube giúp hình ảnh Song Hye Kyo và Kang Dong Won từ bộ phim năm xưa được khán giả tìm lại. Nhiều người cũng bày tỏ sự thích thú khi chứng kiến cặp đôi màn ảnh một thời xuất hiện trở lại trong một sản phẩm âm nhạc, qua đó gợi nhớ về mối duyên đẹp của cả hai trên màn ảnh.