Song Hye Kyo để mặt mộc ăn mì vẫn đẹp như nữ thần

Song Hye Kyo là một trong những nữ diễn viên hàng đầu Hàn Quốc, được khán giả yêu mến nhờ nhan sắc nổi bật cùng sự nghiệp diễn xuất thành công. Ở tuổi 44, nữ diễn viên vẫn thường xuyên trở thành tâm điểm chú ý mỗi khi xuất hiện, ngay cả trong những khoảnh khắc đời thường giản dị.

Mới đây, Song Hye Kyo tiếp tục thu hút sự quan tâm khi chia sẻ loạt ảnh mới trên trang cá nhân. Trong ảnh, cô đang có khoảng thời gian dùng bữa vui vẻ bên những người bạn thân thiết. Không xuất hiện với diện mạo lộng lẫy hay trang phục cầu kỳ, Song Hye Kyo lựa chọn phong cách thoải mái, gần gũi.

Song Hye Kyo đăng ảnh đi ăn món mì.

Đáng chú ý, nữ diễn viên khiến khán giả thích thú với những khoảnh khắc thưởng thức món mì. Cô vừa ăn vừa hướng ánh mắt về phía ống kính, thoải mái tạo dáng trước máy ảnh.

Bên cạnh những khoảnh khắc đời thường, nhan sắc của Song Hye Kyo mới là điều khiến công chúng đặc biệt quan tâm. Diện trang phục mang tông trắng, nữ diễn viên gần như không trang điểm đậm nhưng vẫn gây ấn tượng với gương mặt hài hòa, làn da sáng và đường nét thanh tú. Vẻ đẹp tự nhiên giúp nữ diễn viên tiếp tục nhận được nhiều lời khen ngợi.

Hình ảnh mặt mộc của Song Hye Kyo cũng cho thấy một khía cạnh gần gũi, thoải mái hơn của mỹ nhân Hàn Quốc. Những khoảnh khắc ăn uống giản dị, không ngại thể hiện biểu cảm tự nhiên giúp cô tạo thiện cảm với khán giả. Ở tuổi 45, nữ diễn viên vẫn duy trì sức hút đáng chú ý, không chỉ nhờ diện mạo trẻ trung mà còn bởi phong thái nhẹ nhàng, cuốn hút.

Nhan sắc đời thường, ít son phấn của Song Hye Kyo.

Trong thời gian tới, Song Hye Kyo sẽ trở lại màn ảnh với dự án truyền hình mới mang tên Slowly, Intensely. Tác phẩm đánh dấu màn kết hợp của nữ diễn viên với nam tài tử Gong Yoo, dưới sự chắp bút của biên kịch Noh Hee Kyung.

Lấy bối cảnh ngành giải trí Hàn Quốc trong giai đoạn từ thập niên 1960 đến 1980, bộ phim kể câu chuyện trưởng thành của những con người không có nhiều lợi thế nhưng luôn nuôi dưỡng ước mơ thành công rực rỡ và sẵn sàng dốc toàn bộ sức lực để theo đuổi khát vọng. Đây cũng là dự án đang được khán giả mong đợi, đánh dấu màn tái xuất đáng chú ý của Song Hye Kyo trên màn ảnh nhỏ.

Song Hye Kyo duy trì sức hút sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.