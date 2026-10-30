Song Hye Kyo chia buồn khi 'người cha quốc dân' Choi Bool Am qua đời

Mới đây, sự ra đi của nam diễn viên gạo cội Choi Bool Am ở tuổi 87 khiến đông đảo đồng nghiệp và khán giả tiếc thương. Theo Star News, tang lễ của cố diễn viên Choi Bool Am được tổ chức tại phòng tang lễ của một bệnh viện ở Seoul. Vợ ông là diễn viên Kim Min Ja, hai người con Dong Nyeok, Dong Bi cùng các thành viên trong gia đình đứng ra lo liệu hậu sự.

Nam diễn viên gạo cội Choi Bool Am qua đời ở tuổi 87. (Ảnh Yoonhap News)

Đáng chú ý, vòng hoa và bảng tưởng niệm của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng được gửi đến viếng cố diễn viên. Trong số đó có Song Hye Kyo, Kim Hye Soo, Jeon Do Yeon, Han Ji Min, Shim Eun Kyung, Shin Hyun Joon, Choi Soo Jong - Ha Hee Ra và thành viên J-Hope của nhóm nhạc BTS.

Nhiều nghệ sĩ khác như Na Moon Hee, Yoo In Chon, Cha In Pyo, Kim Sung Hwan và ca sĩ Jin Sung cũng trực tiếp đến nhà tang lễ để chia buồn cùng gia quyến.

Diễn viên Na Moon Hee, người từng đóng vai vợ của Choi Bool Am trong bộ phim A Pleasant Day năm 2014, cũng đến tiễn biệt đồng nghiệp. Sau khi hoàn tất việc viếng thăm, bà nghẹn ngào nói: "Choi Bool Am đã đi trước rồi. Ông ấy từng là niềm tự hào của chúng tôi. Thật đáng tiếc khi ông ra đi trước như vậy. Tạm biệt ông".

Nhiều đồng nghiệp khác cũng dành những lời trân trọng cho cố nghệ sĩ. Diễn viên Cha In Pyo nhớ lại tuổi thơ gắn liền với phim do cố diễn viên Choi Bool Am đóng. Sau này, anh có cơ hội đóng vai cha con với cố diễn viên Choi Bool Am trong phim You and I. Cha In Pyo cho biết đàn anh luôn đối xử bình đẳng, tôn trọng những diễn viên trẻ dù có khoảng cách lớn về tuổi nghề.

Nhiều nghệ sĩ đình đám của làng giải trí Hàn Quốc như Song Hye Kyo, Cha In Pyo... bày tỏ sự tiếc thương khi cố diễn viên Choi Bool Am qua đời. (Ảnh phải: en.sedaily)

Choi Bool Am qua đời vào khoảng 22h ngày 29/10 tại một bệnh viện ở quận Gangseo, Seoul, khi đang điều trị nội trú. Ông hưởng thọ 87 tuổi. Nam diễn viên ra mắt năm 1959 với vở kịch Hamlet, sau đó ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm, đặc biệt là vai đội trưởng Park Young Han trong Đội trưởng điều tra và ông Kim trong Điền viên nhật ký. Với sự nghiệp kéo dài nhiều thập kỷ, ông được công chúng yêu mến và gọi bằng danh xưng "người cha quốc dân".

Lễ đưa tang cố diễn viên dự kiến diễn ra lúc 7h ngày 2/11. Ông sẽ được an táng tại Công viên Donghwa Gyeongmo, thành phố Paju, tỉnh Gyeonggi.