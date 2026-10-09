Song Hye Kyo bất ngờ xuất hiện trong vòng tay Kang Dong Won ở tuổi 46

Mới đây, Song Hye Kyo khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi chia sẻ lại khoảnh khắc tình tứ bên nam diễn viên Kang Dong Won. Bức ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi đây là một trong những hình ảnh gợi nhớ đến thời điểm cả hai từng hợp tác trong một dự án điện ảnh cách đây 16 năm.

Cụ thể, ngày 7/10, Song Hye Kyo đăng tải lên trang cá nhân một bức ảnh kèm dòng chú thích ngắn gọn: "Đạo diễn Jang Joon Hwan".

Song Hye Kyo khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi chia sẻ lại khoảnh khắc tình tứ bên nam diễn viên Kang Dong Won.

Trong hình ảnh được chia sẻ, Song Hye Kyo và Kang Dong Won xuất hiện với tư thế ôm nhau đầy tình cảm. Nam diễn viên vòng tay ôm lấy Song Hye Kyo, tạo nên khoảnh khắc lãng mạn khiến người xem không khỏi chú ý.

Được biết, hình ảnh này thực chất được trích từ MV ca khúc mới mang tên Autumn Night của ca sĩ Joo Hyung Jin. MV sử dụng những phân cảnh được biên tập lại từ bộ phim Love For Sale, tác phẩm điện ảnh từng có sự tham gia của Song Hye Kyo và Kang Dong Won trong vai trò diễn viên chính.

Đáng chú ý, Love For Sale là một phần trong dự án phim điện ảnh tuyển tập Camellia, được thực hiện vào năm 2010 với sự tham gia của các đạo diễn đến từ ba quốc gia châu Á gồm Hàn Quốc, Thái Lan và Nhật Bản.

Riêng Love For Sale do đạo diễn Jang Joon Hwan thực hiện, với sự góp mặt của Song Hye Kyo và Kang Dong Won. Thời điểm đó, tác phẩm còn được lựa chọn trình chiếu trong đêm bế mạc Liên hoan phim quốc tế Busan, đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong hành trình hoạt động nghệ thuật của cả hai diễn viên.

Sau 16 năm, những phân cảnh trong bộ phim bất ngờ được sử dụng trở lại trong một sản phẩm âm nhạc, mang đến cơ hội để khán giả nhìn lại hình ảnh của Song Hye Kyo và Kang Dong Won ở giai đoạn đầu sự nghiệp.

Không chỉ chia sẻ bức ảnh, Song Hye Kyo còn đăng tải MV và bày tỏ cảm xúc khi được nhìn lại chính mình của nhiều năm trước.

"Tôi sẽ tạm thời quay trở lại những năm tháng tuổi 20 một chút nhé", nữ diễn viên viết.

Dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy hoài niệm của Song Hye Kyo cho thấy sự xúc động khi cô được nhìn lại những khoảnh khắc từng gắn bó với tuổi trẻ và sự nghiệp diễn xuất của mình.

Ở tuổi 46, Song Hye Kyo vẫn là một trong những gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm của làng giải trí xứ kim chi. Việc nữ diễn viên bất ngờ chia sẻ hình ảnh bên Kang Dong Won không phải thông báo về một dự án hợp tác mới, mà đơn thuần là dịp để cô hồi tưởng về vai diễn trong quá khứ.

Ở tuổi 46, Song Hye Kyo vẫn là một trong những gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm của làng giải trí xứ kim chi.

Khoảnh khắc này cũng gợi nhắc đến một giai đoạn đáng nhớ trong sự nghiệp của Song Hye Kyo khi cô từng có cơ hội kết hợp cùng Kang Dong Won trong một tác phẩm điện ảnh mang màu sắc lãng mạn.

Về hoạt động nghệ thuật hiện tại, Song Hye Kyo đang chuẩn bị cho màn trở lại với dự án phim truyền hình Slowly And Intensely của Netflix.

Trong khi chờ đợi tác phẩm mới ra mắt, những hình ảnh được nữ diễn viên chia sẻ từ bộ phim cách đây 16 năm tiếp tục trở thành một điểm nhấn thú vị, đưa khán giả trở lại với hình ảnh Song Hye Kyo ở tuổi đôi mươi.