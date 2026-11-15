Song Hye Kyo bất ngờ tiết lộ điều hối tiếc nhất ở tuổi đôi mươi

Theo MyDaily, ngày 14/11, kênh YouTube DdeunDdeun đăng tải tập 124 của chương trình Pinggyego với sự tham gia của hai diễn viên Song Hye Kyo và Gong Yoo. Tại đây, cả hai đã có những chia sẻ về dự án Netflix Slowly and Intensely cũng như hành trình hoạt động nghệ thuật.

Song Hye Kyo đã có những chia sẻ đáng chú ý khi nhìn lại năm 20 tuổi.

Đáng chú ý, khi MC Yoo Jae Suk hỏi Song Hye Kyo liệu cô có phải làm việc liên tục trong những năm tuổi 20 hay không, nữ diễn viên bất ngờ đưa ra câu trả lời trái với suy nghĩ của nhiều người.

"Thực ra, khi ấy tôi có nhiều thời gian rảnh hơn mọi người tưởng. Gần đây, tôi có một điều cảm thấy hối tiếc. Khoảng thời gian đó sẽ không bao giờ quay trở lại, nhưng nhìn lại, tôi nhận ra mình không để lại nhiều tác phẩm như đã nghĩ", Song Hye Kyo chia sẻ.

Nữ diễn viên thừa nhận khi còn trẻ, cô đặt ra những tiêu chuẩn riêng và thường cân nhắc rất kỹ trước khi quyết định nhận lời tham gia một dự án. Chính sự đắn đo ấy khiến Song Hye Kyo bỏ lỡ không ít cơ hội diễn xuất.

"Tôi nghĩ lúc đó mình có những tiêu chuẩn riêng nên đã cân nhắc quá nhiều khi lựa chọn kịch bản. Vì thế, tôi bỏ lỡ khá nhiều tác phẩm. Bây giờ nghĩ lại, tôi tự hỏi tại sao khi ấy mình không đóng nhiều phim hơn, tại sao lại phải đắn đo đến thế", nữ diễn viên bộc bạch.

Không chỉ chia sẻ về công việc, Song Hye Kyo còn tiết lộ ở tuổi đôi mươi, cô dành khá nhiều thời gian cho những cuộc vui cùng bạn bè.

Song Hye Kyo tiết lộ ở tuổi đôi mươi, cô dành khá nhiều thời gian cho những cuộc vui cùng bạn bè.

Khi Yoo Jae Suk tò mò hỏi nữ diễn viên thường làm gì trong những lúc rảnh rỗi, Song Hye Kyo bất ngờ tỏ ra lúng túng.

Nhận thấy phản ứng này, Yoo Jae Suk lập tức trêu chọc: "Từ đầu chương trình đến giờ cô ấy vẫn rất bình tĩnh, vậy mà vừa nghe câu hỏi này đã dao động thấy rõ".

Sau một thoáng ngượng ngùng, Song Hye Kyo bật cười và giải thích rằng những cuộc vui thời trẻ của cô thực ra không có gì đặc biệt. "Thật sự chẳng có gì đâu. Tôi thường cùng bạn bè đến tiệm làm tóc, sau đó ra quán cà phê ngồi trò chuyện suốt nhiều giờ", nữ diễn viên kể lại.

Song Hye Kyo còn tiết lộ một thói quen thú vị khi tham gia các đoàn phim. Dù cảm thấy kiệt sức trong quá trình ghi hình và chỉ mong được về nhà ngủ, cô lại nhanh chóng lấy lại năng lượng ngay khi đạo diễn hô "Cắt!".

"Có những lúc quay phim mệt đến mức tôi chỉ nghĩ phải nhanh chóng về nhà rồi ngủ một giấc thật sâu. Nhưng cứ nghe tiếng 'Cắt!' là tôi lại lập tức tràn đầy năng lượng", Song Hye Kyo hài hước nhớ lại.

Những chia sẻ của Song Hye Kyo mang đến góc nhìn gần gũi về quãng thời gian tuổi trẻ của một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất màn ảnh Hàn Quốc. Dù từng bỏ lỡ nhiều cơ hội diễn xuất, Song Hye Kyo vẫn xây dựng được sự nghiệp đáng chú ý với hàng loạt tác phẩm nổi tiếng. Ở hiện tại, nữ diễn viên tiếp tục theo đuổi những vai diễn mới, trong đó có dự án hợp tác cùng Gong Yoo được khán giả mong đợi.

Những chia sẻ của Song Hye Kyo mang đến góc nhìn gần gũi về quãng thời gian tuổi trẻ của một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất màn ảnh Hàn Quốc.