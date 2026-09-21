Sông Hồng – Từ ranh giới tự nhiên đến trục phát triển mới của Thủ đô

Từng được xem là “cuộc di dân lịch sử”, Dự án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 Kinh thành Huế được triển khai từ năm 2019. Sau nhiều năm thực hiện, hàng nghìn hộ dân đã chuyển đến nơi ở mới tại Khu định cư Bắc Hương Sơ. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn còn hàng trăm trường hợp chưa hoàn tất bàn giao mặt bằng, tạo áp lực lớn đối với tiến độ triển khai dự án bảo tồn hệ thống Kinh thành Huế.