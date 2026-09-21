Sông Hồng – Từ ranh giới tự nhiên đến trục phát triển mới của Thủ đô
Phạm vi nghiên cứu của Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng kéo dài khoảng 40 km, với quy mô hơn 11.400 ha. Một không gian lớn như vậy đặt ra những câu hỏi quan trọng: Phát triển thế nào để không đánh đổi an toàn phòng, chống lũ? Kiến tạo không gian mới ra sao mà vẫn giữ được làng cổ, làng nghề và ký ức của Thăng Long - Hà Nội?
Và làm thế nào để người dân thực sự được thụ hưởng những giá trị mà quy hoạch mang lại? Đây là những nội dung được trao đổi tại tọa đàm trực tuyến “Sông Hồng – biểu tượng phát triển mới của Thủ đô” do Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội tổ chức ngày 21/9.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/song-hong-tu-ranh-gioi-tu-nhien-den-truc-phat-trien-moi-cua-thu-do-418726.htm