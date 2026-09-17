Sông Hồng trong không gian phát triển mới của Hà Nội

Sáng 17-9, Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội nghị trực tuyến tiếp nhận, tổng hợp ý kiến và trả lời nhân dân theo cơ chế thống nhất của thành phố về Đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở) và Phương án, vị trí đường bộ Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở UBND thành phố Hà Nội sáng 17-9. Ảnh: Viết Thành

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đào Minh Tâm chủ trì hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp từ điểm cầu trụ sở UBND thành phố Hà Nội với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các sở, ngành và 24 xã, phường liên quan; trực tuyến đến 126 xã, phường trên địa bàn thành phố.

Giải quyết bài toán phát triển và phòng, chống lũ

Phát biểu tại hội nghị, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội Đào Duy Hưng cho biết, việc điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng được thực hiện trên cơ sở những thay đổi lớn về định hướng phát triển đô thị, cùng các chủ trương mới của Trung ương và thành phố.

Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội Đào Duy Hưng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Viết Thành

Theo ông Đào Duy Hưng, cơ sở đầu tiên để thực hiện đồ án là những định hướng mới về xây dựng, phát triển Thủ đô. Đặc biệt, Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới"; Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Cùng với đó là Quyết định số 2512/QĐ-UBND ngày 13-5-2026 của UBND thành phố Hà Nội về phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Trong đó, sông Hồng được xác định là cực tăng trưởng, phát triển và không gian cảnh quan đặc biệt đa chức năng. Trục Đại lộ cảnh quan được xác định là trục chiến lược, trục không gian xanh trung tâm, đồng thời là trục kinh tế, thương mại, dịch vụ và đô thị, gắn với văn hóa, sáng tạo, khoa học và công nghệ dọc hai bên sông.

“Việc điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng nhằm tổ chức, sắp xếp lại không gian phát triển hai bên sông, cụ thể hóa các mục tiêu lớn trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm”, ông Đào Duy Hưng nhấn mạnh.

Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội Đào Duy Hưng cho biết, một trong những mục tiêu lớn của việc điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 lần này cũng như đầu tư phát triển Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng là hình thành một trục xương sống trong cấu trúc phát triển của Thủ đô, kết nối không gian hạ tầng phía trong và phía ngoài đê của hai bên sông.

Cơ sở thứ hai để thực hiện đồ án là các quy định pháp luật về quy hoạch, phát triển đô thị, nông thôn và các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành. Theo ông Đào Duy Hưng, đồ án đặt ra bài toán rất lớn, trong đó có hai nội dung quan trọng là giải quyết yêu cầu phát triển đô thị và bảo đảm phòng, chống lũ.

Về phương pháp tiếp cận, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội đã nghiên cứu trên cơ sở tính toán mô hình thủy lực, bảo đảm đầy đủ các số liệu về thủy lực, an toàn thoát lũ, tính toán cao độ thiết kế; đồng thời lồng ghép các giải pháp tiêu thoát nước phù hợp với mùa mưa lũ và mùa cạn.

Trong tổng thể hệ thống sông qua Hà Nội, đồ án cũng nghiên cứu phương án chỉnh trị, khôi phục dòng chảy của sông Tích, sông Đáy... Qua đó, phương án không chỉ bảo đảm an toàn mà còn góp phần giữ nước, phục vụ yêu cầu phát triển.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở UBND thành phố Hà Nội sáng 17-9. Ảnh: Viết Thành

Bảo đảm hồ sơ quy hoạch phản ánh sát thực tế

Về phạm vi nghiên cứu, đồ án nghiên cứu khu vực có chiều dài khoảng 40km, nằm trong đô thị trung tâm và được giới hạn bởi cầu Hồng Hà và cầu Mễ Sở. Đoạn 40km này nằm trong tổng thể khoảng 120km đoạn sông Hồng qua Hà Nội. Trong đó, đoạn phía Bắc từ khu vực cầu Hồng Hà trở lên được xác định là không gian phát triển, kết nối với khu vực di sản Văn Lang - Phú Thọ và khu vực cầu Hùng Vương.

Khu vực phía Nam từ cầu Mễ Sở trở xuống được xác định là không gian dự trữ phát triển của thành phố trong các giai đoạn tiếp theo. Hai khu vực này sẽ tiếp tục được nghiên cứu ở các giai đoạn sau. Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng cũng sẽ tiếp tục được nghiên cứu, phát triển theo từng giai đoạn.

Về phạm vi và đối tượng nghiên cứu, đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 tập trung vào 3 nội dung cơ bản.

Thứ nhất, phân chia, xác định các chức năng đô thị nhằm cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Thứ hai, đề xuất các nguyên tắc, yêu cầu về tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan đối với các khu chức năng.

Thứ ba, xác định các dự án thành phần theo Nghị quyết số 18 của HĐND thành phố, làm cơ sở lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cũng như triển khai các dự án đầu tư xây dựng.

Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội Đào Duy Hưng nhấn mạnh, quá trình lập quy hoạch sẽ tiếp tục được lấy ý kiến nhân dân ở các bước tiếp theo, trong đó có bước quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và các dự án đầu tư. “Quy hoạch phân khu 1/5000 được xây dựng sẽ là nền tảng để thành phố tiếp tục phát triển trong thời gian tới”, ông Đào Duy Hưng cho biết.

Trong quá trình hoàn thiện Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5000, đơn vị tư vấn sẽ tiếp tục rà soát, kiểm tra, đối chiếu các thông tin về hiện trạng do người dân và chính quyền địa phương phản ánh; xác minh, cập nhật những nội dung còn sai khác hoặc chưa phù hợp, bảo đảm hồ sơ quy hoạch phản ánh sát thực tế.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở UBND phường Hồng Hà sáng 17-9. Ảnh: Viết Thành

Theo đơn vị tư vấn, Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 được lập ở cấp độ tổng thể, không nhằm xác định ranh giới pháp lý đến từng thửa đất. Trong quá trình lập hồ sơ đánh giá hiện trạng sử dụng đất, đơn vị tư vấn đã tổ chức rà soát, khảo sát thực tế và nghiên cứu các tài liệu liên quan để nhận diện, cập nhật những yếu tố hiện trạng quan trọng như di tích lịch sử - văn hóa, công trình tín ngưỡng, trường học, nhà văn hóa và các công trình hạ tầng xã hội thiết yếu. Hồ sơ hiện trạng được thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5000 và tiếp tục được cập nhật, hoàn thiện trong quá trình lập đồ án.

Đối với các công trình di tích, tín ngưỡng và địa điểm có giá trị lịch sử, việc rà soát, cập nhật cũng là cơ sở để xác định yêu cầu bảo vệ, tổ chức không gian xung quanh và hạn chế xung đột với các chức năng phát triển mới trong phương án quy hoạch.

Đơn vị tư vấn cho biết sẽ tiếp thu kiến nghị của cộng đồng dân cư. Những nội dung có sai khác hoặc chưa phù hợp sẽ được xác minh, cập nhật và hoàn thiện theo quy định. Trên cơ sở kết quả rà soát, phương án quy hoạch sẽ được điều chỉnh, bổ sung phù hợp, bảo đảm bảo tồn các công trình có giá trị lịch sử - văn hóa, duy trì các công trình hạ tầng xã hội thiết yếu, đồng thời nâng cao tính chính xác, đồng bộ và khả thi của đồ án trước khi báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.