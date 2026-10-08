'Sông Hồng nỗi nhớ' - lời tri ân sâu lắng dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô

Trước “Sông Hồng nỗi nhớ”, nhiều ca khúc về Hà Nội của Nguyễn Thành Trung đã được giới thiệu đến công chúng qua nhiều giọng ca được yêu mến, trong đó có “Hà Nội cũ” (NSƯT Hoàng Tùng biểu diễn), “Cà phê phố” (NSND Mai Hoa), "Trà đá vỉa hè" (Hồng Duyên), “Xích lô đón dâu” (Hoàng Hồng Ngọc), “Hoa thanh xuân” (Nguyễn Gia Tuệ Lâm), “Thu trả cho đời” (Tiến Mạnh)...

“Hà Nội trong tôi luôn gắn liền với những khoảng không gian đậm đà ký ức, và sông Hồng chính là chứng nhân trôi qua bao năm tháng của đời người. Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, tôi muốn gửi gắm một nốt trầm tri ân qua ca khúc “Sông Hồng nỗi nhớ”, tác phẩm thứ 10 tôi viết về mảnh đất này.” – nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung chia sẻ.

“Sông Hồng nỗi nhớ” do nghệ sĩ opera Bùi Thị Trang (Trang Bùi) - soloist Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam thể hiện, nhạc sĩ Dương Đức Thụy phối khí và NSƯT Hoàng Tùng đảm nhiệm vai trò biên tập âm nhạc.

"Sông Hồng nỗi nhớ" ra mắt công chúng trên nền tảng số từ ngày 8/10.

Chia sẻ về “Sông Hồng nỗi nhớ” và sự kết hợp với ê kíp nói trên, Nguyễn Thành Trung cho biết, sông Hồng ở đây không chỉ là bối cảnh địa lý hay một dòng chảy thiên nhiên đơn thuần mà là hiện thân của thời gian, của ký ức, của tình yêu lứa đôi, của tình yêu con người.

“Tôi rất trân trọng sự đồng điệu của nghệ sĩ opera Trang Bùi, nhạc sĩ phối khí Dương Đức Thụy và NSƯT Hoàng Tùng biên tập âm nhạc. Kỹ thuật thanh nhạc tinh tế cùng bản phối đầy không gian đã giúp bài hát không chỉ dừng lại ở lời kể, mà thực sự cất tiếng nói cho những ẩn ức sâu lắng nhất trong lòng người nghe”, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung nói.

Người thể hiện "Sông Hồng nỗi nhớ" - nghệ sĩ opera Trang Bùi đã có 20 năm sống, học tập, hoạt động nghệ thuật tại Hà Nội.

Nghệ sĩ opera Trang Bùi cũng bộc bạch: “20 năm sống, học tập và làm nghệ thuật ở Hà Nội, khi hát về sông Hồng tôi có cảm xúc rất đặc biệt. Có người nói hát ca khúc mới sẽ khá là áp lực, nhưng tôi lại không thấy bị áp lực, ngược lại cảm thấy rất thú vị khi được là người hát đầu tiên ca khúc này… Mang tiếng hát cổ điển hòa vào các ca khúc trữ tình là cách mà tôi mong muốn kéo gần khoảng cách, giúp khán giả cảm nhận vẻ đẹp chân thực của thanh nhạc.”

NSƯT Hoàng Tùng cho rằng, sự kết hợp giữa tư duy sáng tác của Nguyễn Thành Trung và giọng hát opera Trang Bùi giúp tác phẩm đạt được sự cân bằng giữa kỹ thuật thanh nhạc đỉnh cao và sự mộc mạc, chạm đến trái tim người nghe.

Ra mắt vào dịp nhiều ý nghĩa - kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, “Sông Hồng nỗi nhớ” góp thêm một tiếng nói nghệ thuật đẹp đẽ vào không gian văn hóa Hà Nội. Nơi đó, dòng sông Hồng trong âm nhạc lẳng lặng chảy, mang theo phù sa ký ức và nhịp đập yêu thương lan tỏa bền bỉ, sâu đậm trong lòng người yêu nhạc.