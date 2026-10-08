'Sông Hồng nỗi nhớ' - Khi dòng sông hóa thành ký ức và tình yêu

Ca khúc “Sông Hồng nỗi nhớ” của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung. Ảnh: NSCC

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026), ngày 8/10, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung ra mắt ca khúc “Sông Hồng nỗi nhớ” trên các nền tảng âm nhạc số. Tác phẩm do nghệ sĩ opera Bùi Thị Trang (Trang Bùi) thể hiện, nhạc sĩ Dương Đức Thụy phối khí và NSƯT Hoàng Tùng biên tập âm nhạc.

“Sông Hồng nỗi nhớ” là ca khúc thứ 10 Nguyễn Thành Trung viết về Hà Nội, tiếp nối mạch sáng tác gắn với những ký ức, không gian và con người của Thủ đô. Trước đó, anh từng giới thiệu các tác phẩm như “Hà Nội cũ”, “Cà phê phố”, “Trà đá vỉa hè”, “Xích lô đón dâu”, “Hoa thanh xuân”, “Thu trả cho đời”...

Theo nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung, Hà Nội trong anh luôn gắn với những không gian đậm ký ức, trong đó sông Hồng là một hình ảnh đặc biệt. Dòng sông không chỉ là cảnh quan địa lý mà còn là chứng nhân của thời gian, lưu giữ những lớp ký ức và cảm xúc của con người qua năm tháng.

Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung ra mắt ca khúc “Sông Hồng nỗi nhớ”. Ảnh: NSX

Trong “Sông Hồng nỗi nhớ”, tác giả sử dụng nhiều hình ảnh giàu tính gợi mở như “Vai nhỏ oằn gánh cả buổi chiều rơi”, “Phù sa anh đậu bến em”. Ngôn ngữ địa lý hòa quyện với ngôn ngữ tâm hồn, biến dòng sông thành biểu tượng của tình yêu, nỗi nhớ và sự chờ đợi.

Ca khúc không chỉ kể câu chuyện tình yêu đôi lứa mà mở rộng về những miền ký ức thân thuộc: bóng dáng người mẹ, tay chèo người cha, bãi nắng tuổi thơ và những nơi chốn từng là điểm tựa tinh thần. Từ nỗi đau riêng, cảm xúc dần tìm về cội nguồn yêu thương rồi hòa vào dòng chảy bền bỉ của quê hương.

Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung cho biết anh muốn gửi qua tác phẩm một “nốt trầm tri ân” tới Hà Nội - mảnh đất đã nuôi dưỡng nhiều ký ức và cảm hứng sáng tác của mình. Ca khúc khép lại bằng câu hỏi “Biết bao giờ trở lại, sông đã cạn đâu anh”, để lại dư âm về hy vọng, nỗi nhớ và sự chờ đợi.

Lần đầu thể hiện một sáng tác của Nguyễn Thành Trung, nghệ sĩ opera Bùi Thị Trang cho biết cô có cảm xúc đặc biệt khi hát về sông Hồng, sau 20 năm sống, học tập và hoạt động nghệ thuật tại Hà Nội. Theo nữ nghệ sĩ, ca từ của tác phẩm có nét trúc trắc, độc đáo nhưng giàu hình tượng, đòi hỏi người hát phải tìm được cách xử lý phù hợp.

Với nền tảng thanh nhạc cổ điển, Trang Bùi đưa kỹ thuật opera vào một ca khúc trữ tình theo hướng tiết chế, nhằm giữ sự sang trọng nhưng vẫn gần gũi. Nữ nghệ sĩ cho rằng việc trở thành người đầu tiên thể hiện ca khúc mang đến cho cô sự tự do trong sáng tạo, không phải dựa trên cách hát đã có trước đó.

“Tôi không phải bắt chước ai, được chủ động và thoải mái sáng tạo để tạo nên dấu ấn riêng cho ca khúc”, Trang Bùi chia sẻ.

Nghệ sĩ opera Bùi Thị Trang. Ảnh: NSX

Đảm nhận biên tập âm nhạc, NSƯT Hoàng Tùng nhận xét “Sông Hồng nỗi nhớ” sở hữu cấu trúc ca từ giàu tính thi pháp. Sự kết hợp giữa tư duy sáng tác của Nguyễn Thành Trung và giọng hát opera của Trang Bùi tạo nên sự giao thoa giữa kỹ thuật thanh nhạc và chất trữ tình.

Phần phối khí của nhạc sĩ Dương Đức Thụy góp phần mở rộng không gian âm nhạc, tạo điều kiện để giọng hát Trang Bùi phát huy thế mạnh thanh nhạc mà vẫn giữ được chất mộc mạc của tác phẩm.

Ra mắt đúng dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, “Sông Hồng nỗi nhớ” góp thêm một sắc thái vào dòng ca khúc viết về Hà Nội, trong đó sông Hồng hiện lên như một miền ký ức không ngừng chảy, mang theo phù sa của thời gian và nỗi nhớ.