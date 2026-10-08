'Sông Hồng nỗi nhớ' - ca khúc 'chở nặng phù sa' tình yêu Hà Nội

Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung chia sẻ, “Sông Hồng nỗi nhớ” là nốt trầm tri ân gửi đến mảnh đất Thủ đô, nơi đã nuôi dưỡng biết bao tầng ký ức và cảm xúc sáng tác của anh.

Trước đó, nhạc sĩ đã có nhiều tác phẩm về Hà Nội trở nên quen thuộc như “Hà Nội cũ” (NSƯT Hoàng Tùng trình bày), “Cà phê phố” (NSND Mai Hoa thể hiện), “Trà đá vỉa hè” (Hồng Duyên thể hiện), “Xích lô đón dâu” (Hoàng Hồng Ngọc hát), “Hoa thanh xuân” (Nguyễn Gia Tuệ Lâm thể hiện), “Thu trả cho đời” (Tiến Mạnh thể hiện)...

Ca khúc "Sông Hồng nỗi nhớ"

Trong ca khúc mới, hình ảnh sông Hồng hiện lên với những ẩn dụ thơ mộng, tạo nên sự giao thoa tự nhiên giữa ngôn ngữ địa lý và ngôn ngữ tâm hồn. “Hà Nội trong tôi luôn gắn liền với những khoảng không gian đậm ký ức và sông Hồng chính là chứng nhân trôi qua bao năm tháng của đời người”, nhạc sĩ bày tỏ.

Khi viết ca khúc này, nhạc sĩ không đi thẳng từ tình yêu lứa đôi đến sự chia xa, mà để nỗi nhớ tự tìm đường trở về với những hình ảnh thương yêu, như bóng dáng người mẹ, tay chèo người cha, bãi nắng tuổi thơ và chốn neo đậu tinh thần qua bao biến thiên.

Lần đầu thể hiện ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung, nghệ sĩ opera Bùi Thị Trang (Trang Bùi), ca sĩ chính của Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, đã phát huy kỹ thuật thanh nhạc cổ điển trong một tác phẩm trữ tình, tạo nên cách thể hiện vừa sang trọng, vừa gần gũi.

Giọng ca opera Trang Bùi thể hiện ca khúc về Hà Nội. Ảnh: Thúy Hà

Nghệ sĩ Trang Bùi chia sẻ, sau 20 năm sống, học tập và làm nghệ thuật tại Hà Nội, chị có cảm xúc đặc biệt khi hát về sông Hồng. Là người đầu tiên thể hiện ca khúc, giọng ca opera cảm thấy thú vị vì được chủ động sáng tạo, tạo dấu ấn riêng, thay vì chịu áp lực phải bắt chước một cách thể hiện có sẵn. Nữ nghệ sĩ cho biết, dù gắn bó với sân khấu opera, chị vẫn yêu thích những ca khúc trữ tình giàu hình ảnh và mong muốn đưa tiếng hát cổ điển đến gần hơn với khán giả.

Đảm nhận biên tập âm nhạc cho ca khúc “Sông Hồng nỗi nhớ”, NSƯT Hoàng Tùng nhận xét, ca khúc sở hữu cấu trúc ca từ giàu tính thi pháp. Sự kết hợp giữa tư duy sáng tác của Nguyễn Thành Trung, bản phối đầy không gian của Dương Đức Thụy và giọng ca opera Trang Bùi giúp tác phẩm đạt được sự cân bằng giữa kỹ thuật thanh nhạc đỉnh cao và sự mộc mạc, chạm đến trái tim người nghe.

Ra mắt đúng dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, “Sông Hồng nỗi nhớ” của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung như một nốt trầm tri ân lắng đọng, góp thêm một tiếng nói nghệ thuật đẹp đẽ vào không gian văn hóa Hà Nội.