Sông Hồng - Biểu tượng phát triển mới của Thủ đô

Không chỉ có những khu đô thị hiện đại, phường Việt Hưng còn sở hữu nhiều không gian xanh phục vụ nhu cầu vui chơi, rèn luyện và thư giãn của người dân. Trong đó, Công viên Long Biên đang trở thành điểm sinh hoạt quen thuộc, với cảnh quan rộng rãi và nhiều khu vực dành cho cộng đồng.