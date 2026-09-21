Sông Hồng - Biểu tượng phát triển mới của Thủ đô
Sông Hồng-dòng sông gắn với quá trình hình thành và phát triển của Thăng Long-Hà Nội, tuy nhiên, vai trò và tiềm năng chưa được khai thác tương xứng. Điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng đang đặt ra một cách tiếp cận mới: chuyển từ đô thị “quay lưng ra sông” sang “quay mặt vào sông”; đưa sông Hồng trở thành trục không gian xanh, văn hóa-lịch sử và cảnh quan trung tâm của Thủ đô.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/song-hong-bieu-tuong-phat-trien-moi-cua-thu-do-418751.htm