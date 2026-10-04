Sống hàng chục năm, đất vẫn thuộc nông, lâm trường

Sau các cuộc họp của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, địa phương đang rà soát lại từng dự án giao thông trọng điểm để đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Tuy nhiên, bên cạnh những vướng mắc kéo dài, nguồn vật liệu, nhân công và tỷ trọng vốn lớn dành cho các dự án đường sắt đang tạo thêm áp lực trong những tháng cuối năm.