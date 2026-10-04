Sống hàng chục năm, đất vẫn thuộc nông, lâm trường
Những ngôi nhà đã tồn tại hàng chục năm, có gia đình ba thế hệ cùng sinh sống. Người dân đã gắn bó với mảnh đất này như một phần của quê hương nhưng, về mặt pháp lý, đất ở của họ vẫn nằm trong phạm vi quản lý của các nông, lâm trường. Nghịch lý này không chỉ khiến người dân khó xác lập quyền sử dụng đất mà còn đặt chính quyền địa phương trước bài toán khó về quản lý.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/song-hang-chuc-nam-dat-van-thuoc-nong-lam-truong-420760.htm