Sóng Hạ Long - tình yêu với mảnh đất đang vươn mình

Ngay từ những câu thơ đầu tiên, hình ảnh biển, sóng, cát được đặt trong một mạch cảm xúc trìu mến: “Bên vịnh biển xanh biếc/Sóng dào dạt vỗ bờ/Ngàn năm ôm cát trắng/Mà sóng vẫn đơn côi”. Tác giả không chỉ ghi lại cảnh sắc mà còn nhân hóa sóng, trao cho sóng những trạng thái gần với cảm xúc của con người: “đơn côi”, “êm đềm”, “khát khao”, “tha thiết”. Cách lựa chọn hình ảnh ấy cho thấy một cách cảm nhận thiên nhiên giàu chất trữ tình. Sự chăm chút của người viết còn thể hiện ở việc hình tượng sóng được duy trì xuyên suốt bài thơ. Sóng khi “lặng lẽ êm đềm”, khi “trào dội”, lúc “xô nát bình yên”, rồi lại “hôn tha thiết bờ cát” và cuối cùng “ru bờ rất khẽ”. Sự thay đổi liên tục của trạng thái sóng tạo nên một mạch cảm xúc có nhiều cung bậc, đồng thời giúp bức tranh Hạ Long không đứng yên mà luôn chuyển động.

Bên cạnh sóng là những hình ảnh của Hạ Long: cát trắng, cánh buồm đỏ, đảo xanh, biển lấp lánh, núi đá, mây trôi trên mặt vịnh; điểm nhấn “Phất Dụ vàng khắp nơi” tạo thêm một nét riêng cho không gian được miêu tả. Những hình ảnh ấy cho thấy tác giả quan sát Hạ Long từ nhiều góc độ và lựa chọn những chi tiết giàu sức gợi để đưa vào thơ.

Đặc biệt, đáng chú ý khác là sự xuất hiện của con người trong mối quan hệ với biển: “Dẫu sóng có xô thuyền/Cũng đưa về bờ cát/Bờ ôm trọn vào lòng/Thuyền, sóng cùng thủy thủ”. Ở đây, Hạ Long không chỉ có cảnh sắc thiên nhiên mà còn có “thuyền”, có “thủy thủ”, có sự tương tác giữa con người và biển. Bức tranh trong bài thơ có cả vẻ đẹp của thiên nhiên và dấu ấn của đời sống.

Tình cảm của tác giả được bộc lộ trực tiếp hơn ở những câu:Vịnh Hạ Long duyên dáng/Chẳng ai dám sánh cùng/Đẹp đến quên đường về”. Đây là những câu thơ thể hiện khá rõ sự say mê và niềm tự hào của người viết trước vẻ đẹp của Hạ Long - một người đang gắn bó với mảnh đất mình đang sống, luôn hướng về bằng tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Hạ Long trong thơ vì thế không chỉ là một thắng cảnh đẹp, mà còn là một miền đất đang chuyển mình, đang vươn lên với sức sống mới.

Khép lại bài thơ bằng câu “Hạ Long thực như mơ”, tác giả không chỉ ngợi ca một kỳ quan thiên nhiên, mà còn bộc lộ niềm say mê, gắn bó với mảnh đất mình yêu. Để rồi từ một buổi chiều trên mặt vịnh, từ tiếng sóng ru bờ rất khẽ, người đọc cảm nhận được một niềm tự hào lặng sâu: tự hào về quê hương, về Hạ Long, về một Quảng Ninh đang từng ngày viết tiếp những mùa đổi thay.