Ảnh minh hoạ: Crypto Ticker.

Như vậy, Bitcoin đã tăng hơn 9% so với mức thấp nhất 55.130 USD ghi nhận hôm 21/11. Tuy nhiên, đà phục hồi lên trên 60.000 USD vẫn chưa đủ giúp nhiều nhà đầu tư mua vào trong đợt tăng giá gần đây thoát khỏi tình trạng thua lỗ.

Trong phân tích về nhóm nhà đầu tư mua vào trong quý 3, Bitfinex ước tính mức giá mua bình quân của nhóm nhà đầu tư tham gia thông qua các quỹ ETF trong giai đoạn từ ngày 17/8 đến ngày 25/9 là khoảng 80.070 USD. Nghĩa là, với giá 60.200 USD sáng nay, Bitcoin hiện thấp hơn khoảng 24,8% so với mức giá này. Để quay trở lại mức giá này, Bitcoin cần tăng khoảng 33% từ mức giá này.

Hay Bitfinex cũng ước tính giá mua bình quân của nhà đầu tư tham gia thông qua các quỹ ETF trong quý 3 là 78.300 USD. So với mức giá 60.200 USD, Bitcoin cần tăng khoảng 30% để trở lại ngưỡng này.

Darkfost, nhà phân tích của CryptoQuant, mô tả đợt bán tháo vừa qua là “sự đầu hàng cực độ”. Theo ông, những người nắm giữ Bitcoin đã hiện thực hóa khoản lỗ hơn 11,3 tỷ USD chỉ trong vòng 7 ngày, cao gấp khoảng 8 lần tổng lợi nhuận được ghi nhận trong cùng kỳ.

Diễn biến tiếp theo của đợt phục hồi sẽ được thử thách vào ngày mai - thứ Hai, khi thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa trở lại sau phiên giảm mạnh hôm thứ Sáu. Cụ thể, chỉ số Nasdaq đã mất hơn 4% trong phiên thứ Sáu, tiến gần hơn đến ngưỡng được xem là thị trường giá xuống.

Trong khi đó, các quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) Bitcoin giao ngay tại Mỹ ghi nhận khoảng 1,1 tỷ USD bị rút ròng trong tuần qua.

Công ty giao dịch QCP Capital có trụ sở tại Singapore nhận định, để Bitcoin có thể phục hồi rõ rệt và bền vững hơn, thị trường cần chứng kiến sự ổn định trở lại của nhóm cổ phiếu công nghệ, mức độ biến động của lãi suất giảm xuống, đồng thời xuất hiện những tín hiệu cho thấy dòng vốn từ các tổ chức đầu tư đang quay trở lại.

“Cho đến khi những điều kiện này được đáp ứng, các nhịp phục hồi trong ngắn hạn có thể khó chuyển thành một xu hướng tăng giá bền vững”, QCP Capital nhận định.

Trong báo cáo ngày 17/11, Glassnode từng cho biết các nhà đầu tư đã mua thêm khoảng 66.000 BTC, khi Bitcoin giao dịch trong vùng giá 62.000 - 66.000 USD. Tuy nhiên, việc Bitcoin vẫn giảm xuống dưới vùng giá này, cho thấy dù đã có lực mua hấp thụ lượng Bitcoin được bán ra, hoạt động mua vào vẫn không đủ để ngăn làn sóng bán tháo.

Ngay sau cú lao dốc của Bitcoin, nhiều tài khoản có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực tài sản mã hóa đã đưa ra nhận định về diễn biến thị trường trên mạng xã hội X. Ông Adam Kobeissi, nhà đầu tư, Tổng Biên tập của ấn phẩm phân tích thị trường vốn The Kobeissi Letter, cho hay 2,3 tỷ USD giá trị các vị thế sử dụng đòn bẩy bị thanh lý chỉ trong vòng 24 giờ. Ông mô tả đây là đợt thanh lý lớn thứ 13 trong lịch sử thị trường tiền mã hoá.

Trong khi đó, Daan Crypto Trades lưu ý Bitcoin cũng từng chạm đáy chu kỳ vào đúng ngày này cách đây 4 năm, tức ngày 21/11/2022. Theo vị này, thị trường giá xuống hiện tại đã kéo dài hơn 400 ngày, tương đương khoảng thời gian của các đợt suy giảm trong những chu kỳ trước. Theo nhà phân tích này, nếu Bitcoin chạm đáy quanh mức 50.000 USD, mức giảm trong chu kỳ thị trường giá xuống hiện tại sẽ thấp hơn đáng kể so với những gì từng được ghi nhận ở các chu kỳ trước.

Daan Crypto Trades cũng lưu ý Bitcoin đã khép lại năm 2025 với mức giảm. Nếu đồng tiền mã hóa này tiếp tục đóng cửa năm 2026 trong sắc đỏ, đây sẽ là lần đầu tiên Bitcoin ghi nhận hai năm liên tiếp giảm giá.

Bài đăng tài khoản Crypto Rover.

Ở góc độ kỹ thuật, nhà phân tích Crypto Rover chỉ ra một tín hiệu dài hạn đáng chú ý. Biểu đồ được ông chia sẻ ngày 21/11 cho thấy Bitcoin đang kiểm định các đường trung bình động 300 tuần và 350 tuần, những chỉ báo phản ánh xu hướng giá trong dài hạn. Crypto Rover đánh dấu các thời điểm Bitcoin từng kiểm định những ngưỡng hỗ trợ tương tự vào các năm 2015, 2020 và 2022. Trong những giai đoạn thị trường điều chỉnh mạnh này, giá Bitcoin đều tiến về các đường trung bình động nói trên.

Crypto Rover mô tả vùng giá hiện tại là “vùng mua mang tính lịch sử”, hàm ý những lần kiểm định hỗ trợ trước đây từng mở ra cơ hội tích lũy Bitcoin trong dài hạn, trước khi thị trường bước vào các đợt tăng giá.

Dù vậy, biểu đồ cũng cho thấy Bitcoin vẫn đang tiếp tục giảm về phía vùng hỗ trợ được đánh dấu. Giá Bitcoin chưa cho thấy nhịp phục hồi đủ bền vững sau khi tiến về các ngưỡng hỗ trợ để xác nhận khả năng đảo chiều. Vì vậy, rõ ràng nhận định của Crypto Rover về cơ hội tích lũy ở vùng giá hiện tại vẫn cần được kiểm chứng thêm.