Nvidia đang dùng sức mạnh tài chính để nuôi dưỡng nhu cầu chip của mình, nhưng mô hình này ngày càng phụ thuộc vào khả năng sinh lời thực tế của các khách hàng. Trong quý kết thúc tháng 9, CoreWeave, một trong những nhà cung cấp hạ tầng AI lớn nhất, ghi nhận doanh thu tăng gấp đôi, đạt lợi nhuận hoạt động 207 triệu USD nhưng phải chịu chi phí lãi ròng 846 triệu USD.

Nvidia, vừa là nhà cung cấp chip vừa là cổ đông, đã đồng ý mua lại một phần năng lực tính toán mà CoreWeave không thể bán hết, tạo vòng luân chuyển tài chính nội bộ.

Hình minh họa trung tâm dữ liệu AI. Ảnh: Fortune

Khi Nvidia công bố Jensen Huang trở lại vị trí điều hành vào ngày 23/11, cổ phiếu CoreWeave và Nebius đồng loạt tăng hơn 20%. Tổng thống Donald Trump đã thúc đẩy việc phục chức cho Huang và thừa nhận đợt bán tháo cổ phiếu có thể đã ảnh hưởng đến quyết định này.

Ông Huang tận dụng cuộc đua công nghệ với Trung Quốc để biện hộ cho việc nới lỏng quy định AI và cho phép bán chip Nvidia tại Trung Quốc, qua đó củng cố vị thế của công ty trên thị trường toàn cầu.

Nvidia công bố cam kết tài trợ lên tới 32 tỷ USD với các nhà cung cấp cloud chuyên biệt. Tại Ohio, công ty bảo lãnh tới 105 tỷ USD cho đất, điện và tòa nhà trong một khu phức hợp sẽ lưu trữ phần cứng Nvidia theo hợp đồng thuê 20 năm với OpenAI.

Chiến lược này giúp Nvidia xây dựng hệ sinh thái khó thay thế, khi phần mềm CUDA khiến việc chuyển đổi chip trở nên tốn kém. Tuy nhiên, tính bền vững của mô hình phụ thuộc vào khả năng sinh lời thực tế của các doanh nghiệp sử dụng AI.

Nhiều nghiên cứu cho thấy AI nâng cao năng suất lao động. Một nghiên cứu trên 802 lập trình viên cho thấy số lượng thay đổi mã đề xuất mỗi người tăng gấp đôi sau khi áp dụng công cụ AI.

Đồng thời, chi phí cho các công việc tri thức như nghiên cứu thị trường đã giảm xuống dưới một phần năm so với trước. Các doanh nghiệp có lợi thế dữ liệu có thể cung cấp dịch vụ tốt hơn, trong khi đối thủ buộc phải giảm giá, làm mỏng biên lợi nhuận.

BCG Institute ước tính để xây dựng hạ tầng AI toàn cầu cần khoảng 2,6 nghìn tỷ USD chi tiêu hàng năm vào năm 2030 (không tính Trung Quốc), trong đó doanh nghiệp đóng góp 1,8 nghìn tỷ USD.

Bằng chứng rõ ràng nhất về hiệu quả AI sẽ xuất hiện trong các hoá đơn mà công ty không còn phải trả. Khi hợp đồng gia hạn, câu hỏi đặt ra là khách hàng sẽ mua bao nhiêu năng lực tính toán, trong bao lâu và với mức giá nào, đây sẽ là phép thử quyết định cho mô hình tài chính của Nvidia.