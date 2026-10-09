Sóng gây nhiễu của Nga trở thành dấu vết cho UAV Ukraine

Loại máy bay không người lái (UAV) này có giá khoảng 9.300 USD, trong khi một trong những mục tiêu điển hình của nó là hệ thống gây nhiễu có giá ước tính lên tới 10 triệu USD.

Máy bay không người lái Shot-L1 được chỉnh sửa bằng AI. (Ảnh: Brave1 Market)

Mẫu UAV có tên SHOT-L1 là máy bay không người lái tấn công cánh cố định, được thiết kế để phát hiện nguồn phát sóng vô tuyến của các hệ thống tác chiến điện tử Nga, xác định vị trí rồi tự động lao tới tấn công mục tiêu.

SHOT-L1 hiện được niêm yết trên Brave1 Market, nền tảng trực tuyến do Chính phủ Ukraine vận hành, nơi các đơn vị quân đội có thể tìm kiếm và đặt mua nhiều loại vũ khí, thiết bị phục vụ chiến trường.

UAV 9.300 USD có thể tấn công mục tiêu cách 80 km

Theo thông tin được công bố, SHOT-L1 có tầm hoạt động lên tới 80 km và được niêm yết với giá khoảng 9.300 USD mỗi chiếc.

Nhà sản xuất mẫu UAV này chưa được công bố. Hiện cũng chưa rõ SHOT-L1 đã được cấp phép chính thức hay chưa, tức liệu mẫu UAV này đã được phê duyệt để đưa vào trang bị trong quân đội Ukraine hay mới chỉ đang được giới thiệu trên nền tảng mua sắm.

Cách thức hoạt động của SHOT-L1 tập trung vào khả năng phát hiện nguồn phát sóng vô tuyến.

Ban đầu, người điều khiển sẽ đưa UAV tới khu vực được xác định có khả năng xuất hiện mục tiêu. Khi đến khu vực này, hệ thống tích hợp trên máy bay sẽ quét các tín hiệu vô tuyến, xác định hướng phát của nguồn tín hiệu và tự động điều khiển UAV bay về phía đó.

Nếu phát hiện nhiều nguồn phát cùng lúc, SHOT-L1 sẽ ưu tiên nguồn phát có tín hiệu mạnh nhất, theo thông tin từ nhà sản xuất. Trong trường hợp không phát hiện tín hiệu hoạt động trong một khoảng thời gian nhất định, UAV sẽ chuyển sang phương án dự phòng. Khi đó, nó có thể tấn công một mục tiêu cố định trên mặt đất đã được lựa chọn từ trước khi phóng.

Nhắm vào những hệ thống gây nhiễu của Nga

SHOT-L1 có tải trọng 4 kg, tốc độ tối đa khoảng 100 km/giờ và thời gian bay lên tới 60 phút. UAV được trang bị camera nhiệt, liên kết video analog cùng hệ thống dẫn đường cho giai đoạn tiếp cận cuối.

Nhà sản xuất xác định 3 hệ thống tác chiến điện tử của Nga là những mục tiêu điển hình của SHOT-L1 gồm R-340RP Pole-21, R-330Zh Zhitel và Mgla.

Trong số này, Pole-21 được thiết kế để gây nhiễu các tín hiệu định vị vệ tinh như GPS. Zhitel được lắp đặt trên xe tải và có khả năng gây nhiễu liên lạc vệ tinh, mạng di động cũng như tín hiệu định vị.

Đáng chú ý, Ukraine ước tính một hệ thống Zhitel có giá khoảng 10 triệu USD. Lực lượng Nga đã sử dụng rộng rãi Pole-21 và Zhitel trong cuộc xung đột tại Ukraine. Hoạt động gây nhiễu từ lâu đã là một thách thức đối với các đơn vị UAV Ukraine, bởi nhiều máy bay không người lái phụ thuộc vào liên kết điều khiển bằng sóng vô tuyến và hệ thống định vị vệ tinh.

Trong bối cảnh đó, một UAV có khả năng tự tìm đến nguồn phát tín hiệu gây nhiễu có thể cho phép lực lượng Ukraine biến chính tín hiệu của hệ thống tác chiến điện tử thành dấu hiệu để truy tìm mục tiêu.

SHOT-L1 được đưa lên Brave1 Market, nền tảng mua sắm quốc phòng được Ukraine ra mắt từ năm 2025. Nền tảng này cho phép các đơn vị quân đội mua UAV, robot mặt đất và thiết bị tác chiến điện tử bằng ngân sách được cấp hoặc sử dụng điểm tích lũy từ những chiến tích đã được xác nhận.

Quy mô mua sắm thông qua Brave1 Market cũng đang tăng nhanh. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết trong 9 tháng đầu năm 2026, quân đội nước này đã đặt mua hơn 590.000 UAV thông qua nền tảng. Trong số các sản phẩm được đặt mua, UAV đánh chặn là loại phổ biến nhất.