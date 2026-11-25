Người dân phải xoay xở nguồn nước sinh hoạt, nhiều hộ vẫn sử dụng nước giếng nhiễm phèn.

Chật vật tìm nguồn nước sạch

Bà Văn Thị Thu Truyền (xóm 3, thôn Bình Nghi) cho biết: vào mùa khô, khu vực này thường xuyên thiếu nước sinh hoạt. Năm 2023, khi nhà máy cấp nước tại thôn (lúc đó là thôn Thủ Thiện Thượng) đi vào hoạt động, người dân rất phấn khởi, kỳ vọng sớm thoát cảnh thiếu nước mỗi mùa hạn. Tuy nhiên, mong đợi ấy vẫn chưa thành hiện thực. Trong khi các tuyến đường lân cận đã được lắp đặt ống cấp nước, đoạn đường bê tông dài khoảng 300 m qua xóm 3 vẫn chưa có.

“Ở cách nhà máy chừng 500 m nhưng đến nay gần 20 hộ dân trong xóm vẫn chưa có nước sạch sinh hoạt. Vào mùa khô, các giếng khoan cạn nước, bồn chứa nước dung tích 1 m³ phải bơm từ 3 - 4 giờ đồng hồ mới đầy. Bà con phải tằn tiện từng ca nước để cầm cự qua cơn hạn” - bà Truyền nói.

Nhà máy cấp nước sinh hoạt Bình Nghi (xã Tây Sơn) đã hoạt động nhưng mạng lưới đường ống còn nhiều bất cập. Ảnh: Nguyễn Chơn

Không chỉ thiếu đường ống tại một số khu dân cư, việc bố trí các điểm cuối của tuyến ống cấp nước cũng gây khó khăn cho người dân. Tại một số nơi, đường ống đã được lắp đặt nhưng điểm đấu nối lại cách xa nhà dân, khiến việc kéo nước về nhà phát sinh thêm chi phí. Ông Nguyễn Hữu Tú (xóm 2, thôn Bình Nghi) cho hay: Người dân phải tự mua đồng hồ, ống nhựa để đấu nối, dẫn nước về nhà. Với những hộ ở xa, chi phí đưa nước về đến nhà lên đến vài triệu đồng, vượt quá khả năng chi trả của nhiều gia đình.

Theo ông Nguyễn Thành An - Trưởng thôn Bình Nghi, hiện trong thôn vẫn còn nhiều khu dân cư chưa có đường ống cấp nước sạch. Qua khảo sát, thôn đã đề xuất lắp đặt đường ống tại các khu vực này, đồng thời kiến nghị đơn vị chức năng khắc phục những bất cập trong quá trình lắp đặt để người dân thuận tiện đấu nối, sử dụng.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại thôn Lai Nghi. Cách nhà máy hơn 1 km, hàng chục hộ dân ở xóm Đình nhiều năm qua vẫn phải sử dụng nguồn nước nhiễm phèn. Bà Nguyễn Thị Bé (xóm Đình) cho biết: “Tháng 6-2026, tôi khoan 2 giếng hết 15 triệu đồng nhưng rất ít nước. Dù tốn kém chi phí, tiền điện hằng tháng nhưng nước giếng sau khi lọc vẫn còn phèn, chỉ có thể dùng tắm, giặt; bà con phải mua nước bình 20 lít với giá 10.000 đồng/bình để uống, nấu ăn”.

Tương tự, tại thôn Thủ Thiện, nhiều xóm đến nay vẫn chưa có đường ống nước sạch, trong đó có những khu vực chỉ cách nhà máy khoảng 2 km.

Sớm hoàn thiện mạng lưới cấp nước

Theo tìm hiểu của phóng viên, dự án Nhà máy cấp nước sinh hoạt Bình Nghi được UBND tỉnh Bình Định (cũ) phê duyệt năm 2017, với kinh phí xây dựng hơn 32 tỷ đồng, công suất thiết kế 2.500 m³/ngày đêm. Dự án do UBND huyện Tây Sơn (cũ) làm chủ đầu tư, triển khai trong giai đoạn 2017 - 2020, với mục tiêu cung cấp nước sạch cho 4.600 hộ dân ở xã Bình Nghi (cũ).

Tuy nhiên, đến tháng 10-2023, nhà máy mới được đưa vào hoạt động. Đáng chú ý, sau hơn 3 năm vận hành, nhiều khu dân cư xung quanh nhà máy vẫn chưa có đường ống cấp nước, tạo nên những “vùng lõm” nước sạch ngay gần nhà máy.

Lý giải về thực trạng này, ông Nguyễn Văn Tin - Phó Trưởng Ban Quản lý Nước sạch và Môi trường xã Tây Sơn - cho biết: Khi đưa vào vận hành, nhà máy có 20 km đường ống đã được xây dựng. Tuy nhiên, phần lớn số đường ống này là tuyến chính; các tuyến ống nhánh, ngã rẽ dẫn đến thôn, xóm và khu dân cư để đấu nối cấp nước cho từng hộ gia đình chưa được lắp đặt.

Dù sống gần nhà máy cấp nước sinh hoạt, người dân xóm Đình (thôn Lai Nghi, xã Tây Sơn) vẫn phải tự lọc nước giếng nhiễm phèn để sử dụng. Ảnh: Nguyễn Chơn

Từ năm 2024 đến nay, hệ thống đường ống nhánh cấp nước trên địa bàn xã Bình Nghi (cũ) đã và đang được đầu tư bổ sung gần 23 km, ưu tiên những khu vực đông dân cư, có nhu cầu cấp thiết. Dù vậy, mạng lưới cấp nước vẫn chưa phủ đến tất cả các khu dân cư. Thực tế tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch tại 3 thôn Lai Nghi, Thủ Thiện, Bình Nghi còn thấp, cho thấy việc hoàn thiện hệ thống đường ống và mở rộng phạm vi cấp nước vẫn là yêu cầu đặt ra trong thời gian tới.

Trước những phản ánh, kiến nghị của người dân, ông Đỗ Văn Diện - Trưởng Ban Quản lý Nước sạch và Môi trường xã Tây Sơn - cho biết: Đơn vị tiếp nhận thông tin, tổ chức kiểm tra và tìm phương án khắc phục. Trong đó, đơn vị yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến ống nhánh đang triển khai, đồng thời đề xuất địa phương đầu tư xây dựng, hoàn thiện mạng lưới tại những khu vực chưa có đường ống cấp nước.