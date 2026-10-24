Sóng Festival 2026: Thanh toán số là một phần không thể thiếu trong đời sống

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Quang Minh cho biết thanh toán số đang trở nên quen thuộc và là một phần không thể thiếu trong đời sống hằng ngày của người dân. Từ thành thị đến nông thôn, từ cửa hàng lớn đến những điểm kinh doanh nhỏ lẻ, các phương thức thanh toán hiện đại như thẻ, mã QR, ví điện tử và thanh toán di động đang giúp giao dịch diễn ra nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn.

Theo ông Minh, thanh toán số không chỉ phát triển trong nước mà còn mở rộng sang các giao dịch xuyên biên giới. Với thao tác quét mã QR trên ứng dụng thanh toán quen thuộc, người dùng có thể thanh toán thuận tiện tại các quốc gia khác, tương tự như khi giao dịch tại Việt Nam. Đồng thời, doanh nghiệp và hộ kinh doanh có thêm cơ hội tiếp cận, phục vụ khách hàng quốc tế với chi phí hợp lý.

Ông Nguyễn Quang Minh, Tổng Giám đốc NAPAS. Ảnh: Trọng Tài.

Đại diện NAPAS nhấn mạnh giá trị của thanh toán số không chỉ nằm ở sự tiện lợi mà còn ở khả năng giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ tài chính và những cơ hội mới. Qua đó, thanh toán số góp phần thúc đẩy tài chính toàn diện, phát triển kinh tế số và xã hội số.

Ông Minh cho biết, NAPAS vinh dự đồng hành cùng Báo Tiền Phong từ những mùa đầu tiên của Ngày thẻ Việt Nam, chương trình nay mang tên Ngày Thanh toán số Việt Nam. Nhìn lại chặng đường 5 mùa tổ chức, ông đánh giá chương trình ngày càng có sức lan tỏa, góp phần nâng cao nhận thức, mang đến những trải nghiệm thực tế và củng cố niềm tin của người dân đối với các phương thức thanh toán số.

NAPAS đồng hành cùng Báo Tiền Phong từ những mùa đầu tiên của Ngày thẻ Việt Nam, chương trình nay mang tên Ngày Thanh toán số Việt Nam. Ảnh: Như Ý.

Qua đó, chương trình góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và xây dựng thói quen thanh toán số trong cộng đồng.

Tiếp nối hành trình này, Sóng Festival năm nay tiếp tục mang đến không gian trải nghiệm công nghệ, thanh toán số và giải trí sôi động. Đại diện NAPAS bày tỏ mong muốn người dân, du khách và các bạn trẻ tích cực khám phá, trải nghiệm và lan tỏa thông điệp “Chạm số - Sống xanh”, đưa thanh toán số trở thành lựa chọn quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày.