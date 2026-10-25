Sóng Festival 2026: Gen Z háo hức trẩy hội, hàng nghìn phần quà trao tay
Chính thức khai mạc Sóng Festival 2026, hàng nghìn bạn trẻ háo hức trẩy hội, khám phá gần 70 gian hàng tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, Hà Nội. Vào tối 25/10, tâm điểm của Sóng Festival 2026 là đêm nhạc Chạm Việt Nam 2 với sự góp mặt của Pháp Kiều, Cool Kid, Hà Myo, Ali Thục Phương, Quinzel, Noah Quốc Anh, Nhật Phát, Chris Vê, Xệ Xệ cùng DJ Thảo Bebe.
Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/khai-mac-song-festival-2026-gen-z-hao-huc-tray-hoi-hang-nghin-phan-qua-trao-tay-post1888309.tpo