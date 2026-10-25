Sóng Festival 2026: Gen Z háo hức trẩy hội, hàng nghìn phần quà trao tay

Theo thông báo chính thức từ công ty của ông Nawat, 6 người đẹp đại diện cho các quốc gia Đông Nam Á mà ông Nawat sở hữu bản quyền Miss Universe sẽ không tham gia cuộc thi năm 2026 tại Puerto Rico. Cộng đồng sắc đẹp quốc tế tiếc nuối cho những nhan sắc này, vì trong đó có không ít cô gái sở hữu profile ấn tượng.