Sóng Festival 2026: Gần 70 gian hàng dần thành hình trên phố đi bộ Trần Nhân Tông

Không gian Sóng Festival tại phố đi bộ Trần Nhân Tông đang được gấp rút hoàn thiện.

Trước thềm khai mạc ngày 24/10, công tác thi công tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội) đang được gấp rút triển khai.

Các gian hàng đã được dựng lên, những hạng mục bên trong tiếp tục được lắp đặt, hoàn thiện. Gian hàng của đơn vị đồng tổ chức NAPAS hứa hẹn mang đến những trải nghiệm về công nghệ, thanh toán và vô vàn phần quà cho khách tham dự Sóng Festival 2026.

Tại nhiều gian hàng, công nhân và nhân viên kỹ thuật tiếp tục lắp đặt, chỉnh trang từng hạng mục, chuẩn bị cho các hoạt động trải nghiệm dành cho khách tham quan.

Các gian hàng được hoàn thiện từng phần, từ hệ thống nhận diện đến cách bố trí không gian. Nhận diện của Mastercard đã được đưa lên gian hàng.

Các gian hàng nằm liền kề nhau tạo thành những không gian trải nghiệm, như khu gian hàng của Sở Công Thương Hà Nội, khu gian hàng của phường Hai Bà Trưng quy tụ nhiều món ăn, đặc sản...

Sóng Festival còn có các gian hàng bán lẻ, thời trang và tiêu dùng có sự tham gia của các thương hiệu may mặc, thời trang, và các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, giáo dục và thiết bị điện tử.

Công tác hoàn thiện diễn ra đồng thời tại nhiều khu vực. Các đơn vị tranh thủ từng khoảng thời gian để chỉnh sửa, sắp xếp và kiểm tra các hạng mục trước khi đón khách

Không gian gần 70 gian hàng hứa hẹn trở thành điểm kết nối giữa công nghệ, thanh toán số, mua sắm và trải nghiệm của người tham dự.

Sân khấu Sóng Festival 2026 dần hoàn thiện, sẵn sàng trở thành tâm điểm của các hoạt động âm nhạc và giải trí. Cùng với không gian gần 70 gian hàng, khu vực trình diễn góp phần tạo nên bức tranh lễ hội kết hợp công nghệ, thanh toán số và âm nhạc giữa lòng Thủ đô.

: Hệ thống màn hình LED tại khu vực sân khấu đã được lắp đặt, hoàn thiện, góp phần định hình không gian trình diễn của Sóng Festival 2026.

Việt Linh