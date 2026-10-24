Sóng Festival 2026: Đâu chỉ săn quà, giới trẻ dạo một vòng food tour đặc sản Hà Nội

Nằm trong khuôn khổ Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026, Sóng Festival năm nay mang chủ đề “Chạm số - Sống xanh”, kết hợp trải nghiệm công nghệ với những hoạt động gần gũi trong đời sống. Thay vì chỉ tìm hiểu về các phương thức thanh toán hiện đại, người tham dự có thể trực tiếp trải nghiệm chúng khi mua sắm, thưởng thức đồ ăn, thức uống hay tham gia các trò chơi tại sự kiện.

Dòng người tấp nập tại Sóng Festival 2026. - Ảnh: Ngọc Linh

Với gần 70 gian hàng đến từ các ngân hàng, tổ chức tài chính, doanh nghiệp công nghệ và nhiều thương hiệu thuộc các lĩnh vực khác nhau, Sóng Festival 2026 mở ra không gian khám phá đa dạng cho khách tham quan. Từ các gian hàng công nghệ, thời trang, tiêu dùng đến khu vực ẩm thực và đặc sản vùng miền, mỗi điểm dừng chân đều mang đến một trải nghiệm riêng.

Đặc biệt, khu trưng bày sản phẩm OCOP do Sở Công Thương Hà Nội giới thiệu quy tụ hơn 20 gian hàng với nhiều đặc sản và sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Trà sen, ô mai, cốm Mễ Trì, các sản phẩm từ Ba Vì… hay đồ thủ công truyền thống là những lựa chọn được nhiều bạn trẻ yêu thích. Chỉ cần đi một vòng, có thể thưởng thức nhiều ẩm thực đặc trưng của Hà Nội.

Gian hàng ẩm thực cuốn hút giới trẻ. - Ảnh: Ngọc Linh

Với những nhóm bạn đang tìm kiếm một địa điểm vui chơi cuối tuần, đây cũng là cơ hội để vừa khám phá sản phẩm mới, vừa lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Điểm khác biệt của Sóng Festival 2026 nằm ở cách đưa công nghệ thanh toán vào những hoạt động quen thuộc, kèm theo nhiều ưu đãi không chỉ gói gọn trong sự kiện.

Không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu công nghệ, nhiều hoạt động tương tác còn được tổ chức tại các gian hàng như check-in nhận mã giảm giá, quà xinh, thực hiện thử thách trúng quà, săn voucher…

Minh Ngọc (bên trái) cùng bạn bè tham gia sự kiện và hạnh phúc khi được nhận quà về tay. - Ảnh: Ngọc Linh

Trải nghiệm tại Sóng Festival 2026 vào sáng 24/10, bạn Minh Ngọc (18 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Hôm nay mình cảm thấy rất vui vì đến đây và được tham gia rất nhiều sự kiện tại các gian hàng, mình còn được tặng rất nhiều quà và nhiều voucher từ thanh toán không tiền mặt, nên mình cảm thấy rất thiết thực với cuộc sống số của mọi người hiện nay.”

Ảnh: Ngọc Linh

Bên cạnh mua sắm và trải nghiệm công nghệ, Sóng Festival 2026 còn kết hợp nhiều hoạt động nghệ thuật. Tối 24/10, sau lễ khai mạc sẽ diễn ra cuộc thi “Bắt Sóng Đam Mê”. Phần biểu diễn của sinh viên từ nhiều trường Đại học tại Hà Nội và nghệ sĩ cũng được sắp xếp đan xen xuyên suốt thời gian Sóng Festival 2026 diễn ra, góp phần khuấy động không khí.

Bên cạnh đó, một trong những tâm điểm của ngày 25/10 tại Sóng Festival 2026 là đêm nhạc Chạm Việt Nam 2 với sự góp mặt của Pháp Kiều, Hà Myo, CoolKid, Nhật Phát, Quinzel, Noah Quốc Anh, Christ V, Ali Thục Phương, Xệ Xệ, DJ Thảo BEBE.

"Điểm danh" lịch trình tại Sóng Festival 2026.