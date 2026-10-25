Sóng Festival 2026 có gì hấp dẫn giữa lòng Hà Nội?

Sóng Festival 2026 đang mang đến không gian kết hợp giữa công nghệ, mua sắm và giải trí tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội. Với thông điệp “Chạm số - Sống xanh”, sự kiện hướng đến việc đưa các phương thức thanh toán hiện đại đến gần hơn với người dân, đồng thời khuyến khích thói quen tiêu dùng tiện lợi, an toàn và văn minh.

Không khí tại Sóng Festival 2026 tiếp tục sôi động khi đông đảo bạn trẻ đổ về trải nghiệm thanh toán số, khám phá các tiện ích ngân hàng hiện đại. Ảnh nguồn Tiền Phong

Đây là hoạt động trọng điểm thuộc Ngày Thanh toán số Việt Nam lần thứ 6, do Báo Tiền Phong phối hợp với Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Sự kiện diễn ra trong hai ngày 24 và 25-10, quy tụ 31 ngân hàng, tổ chức tài chính, tổ chức thẻ quốc tế cùng gần 70 gian hàng thuộc nhiều lĩnh vực.

Điểm nổi bật của Sóng Festival là toàn bộ giao dịch tại các gian hàng được thực hiện bằng phương thức thanh toán số, không sử dụng tiền mặt. Người tham gia có thể trực tiếp trải nghiệm thanh toán qua thẻ ngân hàng, mã QR, ví điện tử và các giải pháp xác thực sinh trắc học; đồng thời tìm hiểu những tiện ích công nghệ đang được ứng dụng trong đời sống hằng ngày.

Không chỉ dành cho những người đã quen với thanh toán điện tử, sự kiện còn tạo cơ hội để người dân tiếp cận và thực hành các phương thức mới. Những người chưa thành thạo thao tác quét mã QR có thể được hướng dẫn tại gian hàng, qua đó hiểu rõ hơn cách sử dụng dịch vụ và lưu ý về an toàn khi giao dịch.

Ban tổ chức dành 5.000 phần quà, mỗi phần trị giá 50.000 đồng, được nạp trực tiếp vào tài khoản người tham dự nhằm khuyến khích trải nghiệm thanh toán không tiền mặt. Các chương trình ưu đãi tại gian hàng cũng góp phần tăng sức hút cho hoạt động mua sắm trong khuôn khổ lễ hội.

Bên cạnh các giải pháp tài chính và công nghệ, khách tham quan có thể khám phá nhiều sản phẩm thuộc các lĩnh vực ẩm thực, thời trang, giáo dục, tiêu dùng và thủ công mỹ nghệ. Khu vực giới thiệu đặc sản địa phương có các sản phẩm như trà sen Tây Hồ, cốm Mễ Trì, ô mai và trà thảo dược. Không gian sản phẩm OCOP với hơn 20 gian hàng cũng mang đến thêm lựa chọn mua sắm, trải nghiệm hàng hóa Việt Nam.

Ngoài ra còn có các hoạt động biểu diễn diễn ra trong khuôn khổ sự kiện, trong đó có cuộc thi “Bắt Sóng Đam Mê” dành cho sinh viên, tạo không gian thể hiện tài năng và kết nối giới trẻ.

Tối 25-10, đêm nhạc “Chạm Việt Nam 2” dự kiến diễn ra từ 20 giờ đến 22 giờ, với sự góp mặt của Pháp Kiều, CoolKid, Noah Quốc Anh, Nhật Phát, Quinzel, Xệ Xệ, Ali Thục Phương cùng các nghệ sĩ khách mời. Chương trình còn có phần trình diễn thời trang với sự tham gia của Á hậu Trần Ngọc Châu Anh, Á hậu Nguyễn Thị Vân Nhi và Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026.