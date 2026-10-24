Sóng Festival 2026: Chạm thanh toán số, lan tỏa lối sống xanh

Đông đảo khách tham quan trải nghiệm tại các gian hàng. (Ảnh: Vietnam+)

Chiều tối 24/10/2026, tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, Hà Nội, Sóng Festival chính thức khai mạc với thông điệp “Chạm số - Sống xanh,” mang đến không gian trải nghiệm công nghệ, mua sắm và giải trí không sử dụng tiền mặt.

Đây là hoạt động điểm nhấn của chiến dịch Ngày Thanh toán số Việt Nam lần thứ 6, do Báo Tiền Phong phối hợp với Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Sóng Festival diễn ra trong hai ngày 24 và 25/10 tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, phường Hai Bà Trưng, với sự tham gia của 31 ngân hàng, tổ chức tài chính, tổ chức thẻ quốc tế cùng gần 70 gian hàng thuộc các lĩnh vực ẩm thực, tiêu dùng, thời trang, công nghệ, giáo dục…

Tại lễ hội, 100% giao dịch ở các gian hàng được thực hiện bằng phương thức thanh toán số như thẻ, mã QR, ví điện tử, sinh trắc học. Người tham dự có thể trực tiếp trải nghiệm các giải pháp của ngân hàng, đối tác công nghệ và nhận ưu đãi khi mua sắm.

Ban tổ chức dành 5.000 phần quà, mỗi phần trị giá 50.000 đồng, nạp trực tiếp vào tài khoản người tham dự nhằm khuyến khích trải nghiệm thanh toán không tiền mặt. Các gian hàng được thiết kế với màu sắc trẻ trung, cung cấp đa dạng sản phẩm như sách, đồ uống, mỹ phẩm, thời trang, phụ kiện và hàng tiêu dùng.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban tổ chức cho biết sau 5 mùa, Ngày Thanh toán số Việt Nam bước sang năm thứ 6 với hai dấu mốc: Chính thức mang tên gọi mới và lần đầu tiên đưa Sóng Festival ra không gian công cộng giữa lòng Thủ đô.

Khách hàng thanh toán tại gian hàng của hội chợ. (Ảnh: Vietnam+)

Việc lựa chọn phố đi bộ Trần Nhân Tông nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận chương trình cho người dân, từ học sinh, sinh viên, người lao động, hộ kinh doanh đến du khách trong nước và quốc tế. Những người chưa quen thanh toán bằng mã QR có thể được hướng dẫn ngay tại gian hàng.

Theo ông Sưởng, chủ đề “Chạm số - Sống xanh” gửi gắm mong muốn xây dựng lối sống hiện đại, tiện lợi và quan tâm hơn đến môi trường. Ban tổ chức kỳ vọng người dân có thêm trải nghiệm thiết thực, biết sử dụng phương thức thanh toán mới và trang bị kỹ năng phòng tránh rủi ro khi giao dịch.

Mỗi giao dịch số thuận tiện, an toàn còn góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và lối sống xanh, phù hợp tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW.

Theo Ngân hàng Nhà nước, trong 8 tháng, số lượng giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng hơn 34% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp nối Ngày Thẻ Việt Nam, chương trình năm nay mở rộng phạm vi từ thẻ ngân hàng, mã QR đến các giải pháp mới, đồng thời đặt an toàn, bảo mật và quyền lợi người sử dụng lên hàng đầu.

Ông Nguyễn Quang Minh, Tổng Giám đốc NAPAS cho biết thanh toán số ngày càng quen thuộc trong đời sống, mang lại sự thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp. Phạm vi thanh toán cũng đang mở rộng từ trong nước ra xuyên biên giới.

Ông Nguyễn Quang Minh, Tổng Giám đốc NAPAS phát biểu tại lễ khai mạc. (Ảnh: Vietnam+)

Chỉ với thao tác quét mã QR trên ứng dụng quen thuộc, người dùng có thể thanh toán tại các quốc gia khác tương tự như ở Việt Nam. Doanh nghiệp, hộ kinh doanh cũng có thêm cơ hội tiếp cận và phục vụ khách hàng quốc tế với chi phí hợp lý.

Đại diện Vietcombank cũng cho biết giá trị đích thực của chuyển đổi số nằm ở lợi ích thiết thực mà công nghệ mang lại cho người dân, doanh nghiệp và xã hội. Đó là giao dịch thuận tiện, an toàn, khả năng kết nối thị trường rộng mở và những trải nghiệm tài chính khuyến khích tiêu dùng văn minh, bền vững.

Theo định hướng này, Vietcombank liên tục mở rộng kết nối thanh toán trong nước và quốc tế. Hiện khách hàng có thể sử dụng VCB Digibank để quét mã QR thanh toán tại hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, từng bước thu hẹp khoảng cách giữa trải nghiệm thanh toán trong nước và nước ngoài.

Bên cạnh mua sắm và trải nghiệm công nghệ, lễ hội có các hoạt động văn nghệ xuyên suốt hai ngày. Điểm nhấn là đêm nhạc “Chạm Việt Nam 2,” diễn ra từ 20-22 giờ ngày 25/10, quy tụ Pháp Kiều, CoolKid, Noah Quốc Anh, Nhật Phát, Quinzel, Xệ Xệ, Ali Thục Phương cùng các khách mời. Chương trình còn có phần trình diễn thời trang với sự góp mặt của Á hậu Châu Anh, Á hậu Vân Nhi và Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026./.