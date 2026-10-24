Sóng Festival 2026: 'Chạm số - Sống xanh' hoà vào nhịp sống Hà Nội

Các đại biểu thực hiện nghi thức kích hoạt Sóng Festival 2026

Tham dự sự kiện có ông Trần Thanh Lâm, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; ông Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn; đại biểu các bộ, ngành, TP. Hà Nội và đông đảo bạn trẻ, người dân, du khách.

Thanh toán số bước ra khỏi màn hình

Lần đầu tiên được tổ chức giữa không gian công cộng, lễ hội đưa công nghệ thanh toán số đến gần hơn với người dân, giới trẻ, du khách và các hộ kinh doanh.

Sóng Festival là hoạt động điểm nhấn của Ngày Thanh toán số Việt Nam lần thứ 6, do Báo Tiền Phong phối hợp cùng Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Sự kiện diễn ra trong hai ngày 24 và 25.10, quy tụ 31 ngân hàng, tổ chức tài chính, tổ chức thẻ quốc tế cùng gần 70 gian hàng thuộc nhiều lĩnh vực như ẩm thực, tiêu dùng, thời trang, công nghệ, giáo dục.

Điểm khác biệt của Sóng Festival nằm ngay trong phương thức vận hành. 100% giao dịch tại các gian hàng được thực hiện bằng thanh toán số, thông qua thẻ, mã QR, ví điện tử hoặc sinh trắc học, không sử dụng tiền mặt.

Người tham dự có thể trực tiếp trải nghiệm các giải pháp thanh toán, mua sắm, nhận ưu đãi và tìm hiểu những công nghệ đang ngày càng hiện diện trong đời sống.

Ban Tổ chức dành 5.000 phần quà top-up trị giá 50.000 đồng vào tài khoản người tham dự, tạo thêm động lực để khách trải nghiệm thanh toán không tiền mặt ngay tại lễ hội. Các gian hàng được thiết kế theo phong cách trẻ trung, cung cấp nhiều sản phẩm từ sách, cà phê, trà sữa, mỹ phẩm, thời trang, phụ kiện đến đồ tiêu dùng.

Sau 5 mùa tổ chức Ngày Thẻ Việt Nam, năm 2026 đánh dấu sự thay đổi về tên gọi và phạm vi của chương trình. Ngày Thanh toán số Việt Nam được mở rộng từ thanh toán bằng thẻ sang hệ sinh thái đa dạng hơn, gồm QR, ví điện tử, sinh trắc học và những giải pháp thanh toán mới.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Đồng Trưởng Ban Tổ chức phát biểu tại buổi lễ

Việc đưa Sóng Festival ra phố đi bộ Trần Nhân Tông cũng tạo ra một không gian tiếp cận khác. Công nghệ không còn được giới thiệu chủ yếu qua hội thảo hay các hoạt động chuyên ngành mà hiện diện trong một lễ hội mở, nơi người dân có thể vừa dạo phố, mua sắm, giải trí vừa trực tiếp thực hiện giao dịch số.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Đồng Trưởng Ban Tổ chức cho biết: “Sau 5 mùa tổ chức, chương trình bước sang năm thứ 6 với hai dấu mốc là chính thức mang tên Ngày Thanh toán số Việt Nam và lần đầu đưa Sóng Festival ra không gian công cộng giữa lòng Thủ đô”.

Theo ông, việc lựa chọn phố đi bộ Trần Nhân Tông nhằm mở rộng khả năng tiếp cận tới học sinh, sinh viên, người lao động, hộ kinh doanh, du khách trong nước và quốc tế.

Người chưa quen thanh toán bằng QR có thể được hướng dẫn ngay tại gian hàng. Du khách quốc tế có thể tìm hiểu cách thức thanh toán khi mua sắm tại Việt Nam. Từ những tương tác rất đời thường đó, công nghệ được đưa vào đời sống theo cách trực quan và dễ tiếp cận hơn.

Sự thay đổi diễn ra trong bối cảnh thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam tiếp tục tăng nhanh. Theo số liệu Ngân hàng Nhà nước được dẫn ra tại chương trình, trong 8 tháng đầu năm 2026, số lượng giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng hơn 34% so với cùng kỳ năm trước.

Theo ông Nguyễn Quang Minh, Tổng Giám đốc NAPAS, thanh toán số đang trở thành một phần quen thuộc của đời sống, đồng thời mở rộng ra phạm vi xuyên biên giới.

Người dùng có thể quét QR trên ứng dụng thanh toán quen thuộc để giao dịch tại một số quốc gia khác, trong khi doanh nghiệp và hộ kinh doanh có thêm cơ hội phục vụ khách hàng quốc tế với chi phí hợp lý.

Các đại biểu đi thăm gian hàng tại Sóng Festival 2026

“Chạm số - Sống xanh” từ những giao dịch nhỏ

Thông điệp của Sóng Festival năm nay đặt thanh toán số trong mối liên hệ với một lối sống hiện đại và thân thiện hơn với môi trường.

Theo Ban Tổ chức, mỗi giao dịch số mang lại sự nhanh chóng, minh bạch và an toàn, đồng thời góp phần giảm sử dụng tiền mặt, hướng tới thói quen tiêu dùng phù hợp hơn với môi trường.

Đại diện Vietcombank, Nhà tài trợ Kim cương của chương trình, cũng nhấn mạnh ý nghĩa của việc đưa công nghệ vào những nhu cầu thường nhật. Ngân hàng cho biết khách hàng có thể sử dụng VCB Digibank để quét QR thanh toán tại hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Vietcombank đồng thời phát triển những tiện ích gắn với đời sống xanh, trong đó có công cụ theo dõi dấu chân carbon trên VCB Digibank.

Sóng Festival được thiết kế như một không gian giao thoa giữa công nghệ, thương mại và đời sống. Người tham dự không chỉ đến để xem các sản phẩm công nghệ mà còn trực tiếp sử dụng, thanh toán, mua sắm và nhận biết thêm những kỹ năng cần thiết để giao dịch an toàn.

An toàn, bảo mật và quyền lợi người sử dụng cũng được đặt ở vị trí trung tâm khi chương trình mở rộng sang hệ sinh thái thanh toán số. Đây là nội dung được Ban Tổ chức nhấn mạnh cùng với mục tiêu hình thành thói quen thanh toán hiện đại trong cộng đồng.

Các đại biểu đi thăm gian hàng tại Sóng Festival 2026

Công nghệ gặp âm nhạc, thời trang

Không gian Sóng Festival không chỉ có trải nghiệm thanh toán. Trong hai ngày diễn ra sự kiện, sân khấu hoạt động liên tục với các tiết mục của sinh viên, nghệ sĩ khách mời và nhà tài trợ.

Điểm nhấn là đêm nhạc “Chạm Việt Nam 2” diễn ra tối 25.10, với sự tham gia của các ca sĩ, nghệ sĩ Pháp Kiều, CoolKid, Noah Quốc Anh, Nhật Phát, Quinzel, Xệ Xệ, Ali Thục Phương cùng các khách mời. Chương trình kết hợp âm nhạc, ánh sáng và công nghệ trong không gian phố đi bộ Trần Nhân Tông.

Lễ hội còn có sự góp mặt của Á hậu Châu Anh, Á hậu Vân Nhi và Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 trong các màn trình diễn thời trang tại đêm nhạc.

Sự kết hợp giữa thanh toán số, mua sắm, giải trí và trải nghiệm công nghệ tạo nên một cách tiếp cận gần với đời sống của giới trẻ. Công nghệ không đứng riêng trong một khu vực trình diễn mà trở thành một phần của trải nghiệm lễ hội.

Với NAPAS, mục tiêu của chương trình là tiếp tục nâng cao nhận thức, tạo trải nghiệm thực tế và củng cố niềm tin của người dân đối với các phương thức thanh toán số.

Sóng Festival 2026 cũng tiếp nối các hoạt động cộng đồng của Ngày Thẻ Việt Nam trong những năm trước. Sau 5 mùa, chương trình đã hỗ trợ kinh phí khắc phục thiên tai, hỏa hoạn, trao tặng 5 phòng học máy tính với gần 100 máy tính, cùng học bổng và nhiều phần quà cho các điểm trường vùng sâu, vùng xa, với tổng giá trị hơn 1 tỉ đồng.

Từ phố đi bộ Trần Nhân Tông, “Chạm số - Sống xanh” được đặt vào một không gian rất đời thường. Người dân đến đây có thể mua một ly cà phê, chọn một món đồ, trải nghiệm công nghệ hoặc thưởng thức âm nhạc, đồng thời thực hiện toàn bộ giao dịch bằng phương thức số.

Khi thanh toán số trở thành một thao tác tự nhiên trong những hoạt động quen thuộc ấy, khoảng cách giữa công nghệ và đời sống cũng được thu hẹp. Sóng Festival 2026 đang thử nghiệm một cách tiếp cận mới khi đưa hệ sinh thái thanh toán số ra khỏi những khái niệm kỹ thuật để trở thành trải nghiệm cụ thể giữa lòng Hà Nội.