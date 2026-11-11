Sông Đốc tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng do bão Linda năm 1997

Lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh, địa phương và đại diện thân nhân các gia đình có người tử vong tham dự lễ tưởng niệm.

Cơn bão số 5 (bão Linda) năm 1997 là một trong những thảm hoạ thiên tai gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tại khu vực ven biển Nam Bộ nói chung và vùng biển Cà Mau, xã Sông Đốc nói riêng. Cơn bão lịch sử đã cướp đi sinh mạng của nhiều người dân, để lại những vết thương lòng sâu sắc và nỗi đau mất mát to lớn, không gì bù đắp được đối với các gia đình và cộng đồng địa phương.

Quang cảnh buổi lễ tưởng niệm.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu, thân nhân gia đình nạn nhân và người dân cùng tưởng nhớ những ký ức đau thương nhưng cũng đầy kiên cường của người dân vùng biển. Các đại biểu và người tham dự đã thực hiện nghi thức dâng hoa, dâng hương và dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ những nạn nhân thiệt mạng trong cơn bão lịch sử.

Đồng chí Đỗ Văn Sử, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Sông Đốc, phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Văn Sử, Chủ tịch UBND xã Sông Đốc gửi lời thăm hỏi, sẻ chia và cảm thông sâu sắc trước những mất mát, đau thương mà các gia đình đã trải qua trong gần 3 thập kỷ qua.

Đồng chí nhấn mạnh, từ những bài học đắt giá của cơn bão Linda, địa phương luôn đặt công tác phòng, chống thiên tai và bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân lên hàng đầu. Đề nghị các cấp, ngành, lực lượng chức năng và người dân, nhất là ngư dân, chủ phương tiện hoạt động trên biển, tiếp tục nâng cao ý thức chủ động phòng tránh, tuyệt đối không chủ quan trước những diễn biến phức tạp của thời tiết.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh, địa phương và thân nhân các gia đình dành phút mặc niệm, dâng hương tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng do bão số 5 (bão Linda) năm 1997 tại bia tưởng niệm.

Đông đảo cán bộ, lực lượng thanh niên thắp hương tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng do bão số 5.

Buổi lễ tưởng niệm là dịp để cộng đồng cùng tri ân, tưởng nhớ những người đã mất, qua đó tiếp tục bồi đắp truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động ứng phó với thiên tai./.