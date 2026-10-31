Sông Đốc tăng cường giám sát, ngăn nguy cơ lây lan bệnh não mô cầu

Theo báo cáo, xã Sông Đốc đã ghi nhận 2 trường hợp tử vong do bệnh não mô cầu.

Trước tình hình này, ngành chuyên môn phối hợp với các ấp khoanh vùng, điều tra dịch tễ, rà soát người tiếp xúc gần với các trường hợp mắc bệnh để hướng dẫn theo dõi sức khoẻ và thực hiện biện pháp cách ly theo quy định.

Đại diện các ngành chuyên môn, cơ sở khám, chữa bệnh và trưởng ấp tham dự cuộc họp.

Tại cuộc họp, đại biểu tập trung phân tích những khó khăn trong công tác phòng, chống dịch tại cơ sở; đề xuất giải pháp tăng cường giám sát dịch tễ, quản lý người tiếp xúc gần và phối hợp xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Công tác tuyên truyền tại cộng đồng, khu dân cư được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao ý thức chủ động phòng bệnh của người dân.

Phó Chủ tịch UBND xã Sông Đốc Nguyễn Phương Đài yêu cầu các ngành, đoàn thể và 11 ấp đẩy mạnh tuyên truyền để người dân chủ động phòng bệnh, nhận biết dấu hiệu bệnh não mô cầu để điều trị kịp thời.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Phương Đài yêu cầu các ngành, đoàn thể và các ấp tăng cường phối hợp với ngành y tế, theo dõi tình hình sức khoẻ người dân, kịp thời phát hiện trường hợp nghi mắc bệnh và hướng dẫn đến cơ sở y tế để được thăm khám.

Đặc biệt, cần đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nhận biết các dấu hiệu cảnh báo bệnh não mô cầu như: sốt cao đột ngột, đau đầu dữ dội, buồn nôn, nôn ói, cứng cổ, mệt mỏi; một số trường hợp có thể xuất hiện ban xuất huyết dưới da. Khi có dấu hiệu nghi ngờ, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được kiểm tra, điều trị kịp thời, không tự ý điều trị tại nhà./.