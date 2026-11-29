Dự án được triển khai tại ấp Mỹ Bình và ấp Đất Biển, với 12 hộ dân tham gia. Mỗi hộ được hỗ trợ 5 con heo giống và 250 kg thức ăn trong đợt đầu, tạo điều kiện để các hộ đầu tư phát triển chăn nuôi, từng bước cải thiện thu nhập.

Các hộ dân nhận heo giống và thức ăn hỗ trợ từ dự án.

Tổng kinh phí thực hiện dự án hơn 460 triệu đồng, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Dự án triển khai từ tháng 11/2026 đến tháng 5/2027.

Sau khi tiếp nhận con giống và vật tư, các hộ tiến hành chăm sóc, nuôi dưỡng theo quy trình kỹ thuật. Phòng Kinh tế xã phối hợp với Tổ cộng đồng và trưởng ấp thường xuyên kiểm tra, theo dõi tình hình chăn nuôi; hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh và hỗ trợ các hộ tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

Theo phương án dự kiến, mỗi hộ nuôi 5 con heo, trọng lượng xuất chuồng bình quân khoảng 120 kg/con. Với giá bán dự kiến 80.000 đồng/kg, doanh thu ước đạt 48 triệu đồng/hộ, lợi nhuận khoảng 11,5 triệu đồng/hộ sau một lứa nuôi. Nếu đạt các chỉ tiêu sản xuất đề ra, toàn mô hình dự kiến đạt doanh thu khoảng 576 triệu đồng, lợi nhuận khoảng 138,45 triệu đồng.

Mô hình chăn nuôi heo được kỳ vọng giúp các hộ dân tăng thu nhập sau mỗi lứa nuôi.

Thông qua dự án, người dân không chỉ được hỗ trợ con giống, thức ăn mà còn được hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh. Qua đó, góp phần tạo sinh kế, nâng cao năng lực sản xuất, giúp các hộ từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững./.