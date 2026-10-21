Sông Đốc giải ngân hơn 1 tỷ đồng vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân

Nguồn vốn được phân bổ thực hiện 3 dự án, gồm: khai thác hàu tại ấp Tân Hoà; mua bán nhỏ tại ấp Rạch Ruộng; nuôi tôm, cua thương phẩm tại ấp Thị Kẹo.

Mỗi hộ tham gia dự án được vay 30 triệu đồng, thời hạn vay tối đa 36 tháng.

Giải ngân vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân cho các hộ tham gia dự án.

Nguồn vốn giúp hội viên có thêm điều kiện đầu tư phương tiện, mở rộng sản xuất, kinh doanh, phát huy tiềm năng kinh tế địa phương, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống gia đình.

Ông Hồ Quốc Liệt, Chủ tịch Hội Nông dân xã Sông Đốc, phát biểu tại buổi giải ngân vốn.

Ông Hồ Quốc Liệt, Chủ tịch Hội Nông dân xã Sông Đốc, đề nghị các hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, phát huy hiệu quả nguồn vốn và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi đúng thời hạn.

Hội sẽ phối hợp kiểm tra, theo dõi quá trình sử dụng vốn, kịp thời hướng dẫn hội viên tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh./.