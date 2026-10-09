Sống đẹp luôn bắt nguồn từ những điều bình dị nhất

Ngày 8/10, Ban Thường vụ Thành Đoàn Cần Thơ đã tổ chức Tọa đàm Thanh niên sống đẹp, sống có ích, với chủ đề “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”. Chương trình thu hút gần 200 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn từng ngày lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng.

Lãnh đạo Thành Đoàn Cần Thơ và Lãnh đạo Sở VH-TT&DL TP. Cần Thơ tham dự toạ đàm. Ảnh: Hòa Hội

Sống đẹp từ những lựa chọn nhỏ nhất

Tọa đàm để người trẻ Cần Thơ nhìn nhận lại định nghĩa về sống đẹp trong bối cảnh xã hội số đầy biến động. Sống đẹp được định hình từ chính những hành động bình dị mỗi ngày, từ cách ứng xử với gia đình, tinh thần trách nhiệm trong công việc, hay việc sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh.

Hoàng Vân Anh (Hannah Vân Anh) - một nhà sáng tạo nội dung tại Cần Thơ, Đại sứ Thanh niên Toàn cầu tại SDG Summit 2025, Kuala Lumpur (Malaysia) mang đến tọa đàm câu chuyện về sức lan tỏa của mạng xã hội.

“Tôi luôn mong muốn tiếng Anh sẽ là cầu nối kết nối hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế”, Vân Anh chia sẻ. Từ những video ban đầu chỉ mang tính chất giải trí, Vân Anh nhận ra rằng nội dung của mình có thể tạo ra tác động tích cực đến người xem.

Theo Vân Anh, mỗi người trẻ khi tham gia mạng xã hội cần ý thức về giá trị mình mang lại, từ đó lan tỏa nguồn năng lượng tích cực. “Hãy là những người sử dụng mạng thông minh, cân nhắc và chọn lọc những thông tin có giá trị để chia sẻ”, Vân Anh chia sẻ thêm.

Vân Anh tốt nghiệp chuyên ngành Ngôn ngữ Anh - ĐH Cần Thơ, cô nhận được nhiều sự yêu thích của các bạn trẻ quan tâm tới việc học tiếng Anh. Những video được đăng tải trên kênh Tiktok của cô dù có nội dung vô cùng đơn giản, không đầu tư cầu kỳ nhưng vẫn rất thu hút. Nhiều clip của Vân Anh nhận về hàng triệu lượt xem cùng nhiều bình luận tích cực từ cộng đồng mạng.

Chị Hoàng Vân Anh chia sẻ tại toạ đàm. Ảnh: Hoà Hội

Anh Nguyễn Trịnh Trung Trực - Phó Chủ nhiệm CLB Thanh niên khuyết tật TP. Cần Thơ, gương Thanh niên khuyết tật tiêu biểu chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” năm 2026 mang đến một góc nhìn khác về sống đẹp. Từ những giới hạn về vận động của bản thân, anh Trực đã vươn lên trở thành điểm tựa cho nhiều hoàn cảnh khó khăn.

Anh chia sẻ: "Lúc ban đầu, tôi chỉ nghĩ làm sao để bản thân vượt qua khó khăn, không trở thành gánh nặng cho gia đình. Nhưng khi tham gia các hoạt động cộng đồng, gặp gỡ những người đồng cảnh ngộ, tôi nhận ra mình có thể đóng góp một phần nhỏ bé để kết nối và lan tỏa tinh thần lạc quan đến họ". Anh Trực kêu gọi sự đồng hành, thấu hiểu từ cộng đồng để người khuyết tật tự tin hòa nhập xã hội.

Các bạn trẻ đặt câu hỏi với diễn giả.

"Sống đẹp" là một hành trình dài

Sống đẹp không phải là một đích đến, mà là một hành trình không ngừng nỗ lực, như anh Trịnh Lập Đức - Trưởng nhóm tình nguyện Trịnh Lập Đức đã chia sẻ. Các khách mời đều nhấn mạnh rằng, "sống đẹp" có thể bắt đầu từ những việc làm rất nhỏ. Quan trọng là mỗi người trẻ biết biến những suy nghĩ tích cực thành hành động cụ thể, đóng góp cho cộng đồng bằng chính khả năng của mình.

Tại tọa đàm, các đoàn viên, thanh niên cũng đã sôi nổi đặt câu hỏi, chia sẻ những trăn trở về cách duy trì động lực sống tích cực, cách sử dụng mạng xã hội hiệu quả và những bước đi đầu tiên trên hành trình "sống đẹp". Thông điệp cuối cùng mà các khách mời gửi gắm chính là lời kêu gọi mỗi người trẻ hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất ngay ngày hôm nay.

Anh Nguyễn Trần Anh Duy – Phó Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại tọa đàm, anh Nguyễn Trần Anh Duy – Phó Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ cho biết, sống đẹp có thể bắt đầu từ cách mỗi người đối xử với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và cộng đồng; từ tinh thần trách nhiệm với công việc, học tập; đồng thời còn là từ việc không ngừng hoàn thiện bản thân và sẵn sàng giúp đỡ người khác khi có thể.

Theo anh Duy, đối với đoàn viên, thanh niên, sống đẹp còn là tinh thần tiên phong, trách nhiệm và sẵn sàng cống hiến. Khi xã hội cần, người trẻ có mặt. Khi cộng đồng gặp khó khăn, người trẻ biết chia sẻ. Khi xuất hiện những vấn đề mới, người trẻ không chỉ đứng nhìn mà tìm cách đóng góp bằng chính khả năng của mình.

“Toạ đàm không chỉ dừng lại ở việc chia sẻ những điều tích cực, mà quan trọng hơn là truyền cảm hứng để mỗi người trẻ biến những điều tốt đẹp ấy thành hành động cụ thể. Bởi một câu chuyện đẹp chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó không chỉ được lắng nghe, mà còn tiếp tục được viết nên bằng những việc làm tốt đẹp trong cuộc sống”, anh Duy chia sẻ.

Tại chương trình, Ban Thường vụ Thành Đoàn Cần Thơ đã trao 15 Giải thưởng Tình nguyện TP. Cần Thơ năm 2026 cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.