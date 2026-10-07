Sông Đà duy trì chuỗi trả cổ tức tiền mặt, nâng mức chi lên 12%

Tổng Công ty Sông Đà - CTCP (mã SJG, sàn UPCoM) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến trả cổ tức với tỉ lệ 12%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu SJG nhận 1.200 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/10/2026, ngày đăng ký cuối cùng 30/10 và thời gian thanh toán dự kiến vào 16/11/2026.

Với hơn 449,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Tổng Công ty Sông Đà dự kiến chi hơn 539,4 tỷ đồng cho đợt cổ tức này.

Theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2026, tại ngày 30/6, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sở hữu gần 448,6 triệu cổ phiếu SJG, tương ứng 99,79% vốn. Với tỉ lệ này, SCIC dự kiến nhận gần 538,2 tỷ đồng cổ tức.

Tổng Công ty Sông Đà liên tục duy trì hình thức trả cổ tức bằng tiền mặt (Ảnh: Vietstock).

Trong những năm gần đây, Tổng Công ty Sông Đà liên tục duy trì hình thức trả cổ tức bằng tiền mặt. Năm 2021, doanh nghiệp chi trả 280 đồng/cổ phiếu; giai đoạn 2022-2024, mức cổ tức được duy trì ở 1.000 đồng/cổ phiếu mỗi năm.

Với đợt chi trả cổ tức năm 2025 ở mức 1.200 đồng/cổ phiếu, tỉ lệ này hiện tiếp tục tăng cao hơn mức thực hiện trong ba năm liền trước.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2026, Tổng Công ty Sông Đà ghi nhận doanh thu thuần hơn 2.583 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, giảm 17,9% so với cùng kỳ.

Sau khi trừ các khoản chi phí và thuế, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 603 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2025.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Tổng Công ty Sông Đà đạt hơn 22.631,1 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm.

Trong đó, tài sản cố định hơn 6.369,1 tỷ đồng, chiếm 28,1% tổng tài sản. Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn gần 5.694,3 tỷ đồng, tương ứng 25,2% tổng tài sản.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp gần 12.280,4 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Vay và nợ thuê tài chính ở mức 5.885,5 tỷ đồng, chiếm 47,9% tổng nợ phải trả.

Trên UPCoM, cổ phiếu SJG chốt phiên 6/10 tại 20.500 đồng/cổ phiếu, tăng khoảng 10% so với đầu năm. Thanh khoản bình quân ở mức khoảng 800 cổ phiếu mỗi phiên.