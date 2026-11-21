Tổng Công ty Sông Đà - CTCP UPCOM: SJG) vừa thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt cho cổ đông.

Theo kế hoạch, ngày 18/12/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức. Tỉ lệ chi trả được xác định ở mức 10%, tương ứng mỗi cổ phiếu SJG được nhận 1.000 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 9/4/2027.

Với hơn 449,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền Sông Đà dự kiến dành cho đợt tạm ứng này vào khoảng 449,5 tỷ đồng.

Lịch sử chi trả cổ tức của Sông Đà (Ảnh: Vietstock).

Theo báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2026, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đang là cổ đông lớn nhất tại Sông Đà, nắm giữ gần 448,6 triệu cổ phiếu, tương ứng 99,79% vốn điều lệ tại thời điểm 30/6/2026. Với Tỉ lệ sở hữu này, SCIC dự kiến nhận khoảng 448,6 tỷ đồng từ đợt chi trả cổ tức sắp tới.

Trước đó, ngày 16/11/2026, Sông Đà đã hoàn tất thanh toán hơn 539,4 tỷ đồng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt, với Tỉ lệ 12%, tương ứng 1.200 đồng/cổ phiếu.

Về hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 cho thấy Sông Đà ghi nhận doanh thu thuần gần 1.814,8 tỷ đồng, giảm 8,4% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt hơn 579,1 tỷ đồng, giảm nhẹ, song biên lợi nhuận gộp tăng từ 29,8% lên 31,9%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đạt hơn 95,8 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ. Ngược lại, phần lãi từ các công ty liên doanh, liên kết tăng từ hơn 92 triệu đồng lên hơn 333,4 tỷ đồng.

Kết thúc quý III/2026, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 760,4 tỷ đồng, tăng 80,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của Sông Đà đạt gần 4.398,4 tỷ đồng, giảm 14,2% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.364,1 tỷ đồng, tăng 59,5%.

Tại thời điểm ngày 30/9/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt hơn 23.532,3 tỷ đồng, tăng 4,5% so với đầu năm. Tổng nợ phải trả ở mức hơn 12.353,9 tỷ đồng, tăng nhẹ so với thời điểm đầu năm.