Sông Đà Cao Cường (SCL): Chào bán 6 triệu cổ phiếu, dự thu 75 tỷ đồng để tái cơ cấu nguồn vốn

Kế hoạch phát hành cổ phiếu và gia tăng vốn điều lệ

Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường thông báo đăng ký chào bán 6 triệu cổ phiếu phổ thông ra thị trường. Mức giá chào bán được ban lãnh đạo chốt ở mức 12.500 đồng một cổ phiếu. Nếu đợt phát hành diễn ra thành công trọn vẹn, doanh nghiệp dự kiến thu về 75 tỷ đồng. Nguồn tiền này sẽ được phân bổ để tăng vốn điều lệ, tái cơ cấu nguồn vốn và đảm bảo cân đối tài chính cho các hoạt động vận hành thường xuyên.

Theo thông tin công bố chi tiết, thời gian nhận đăng ký mua cổ phiếu sẽ kéo dài từ ngày 17/11/2026 đến hết ngày 8/12/2026. Trước đó, thời gian chuyển nhượng quyền mua được quy định diễn ra từ ngày 17/11/2026 đến ngày 3/12/2026.

Căn cứ theo tài liệu công bố về đợt phát hành, Sông Đà Cao Cường hiện sở hữu mức vốn điều lệ hơn 388,3 tỷ đồng. Doanh nghiệp có trụ sở chính đặt tại số 214 đường Lê Thánh Tông, phường Chí Linh, thành phố Hải Phòng. Hiện tại, mã cổ phiếu SCL của công ty đang được đăng ký giao dịch tập trung trên hệ thống UPCoM.

Cơ cấu doanh thu và kết quả lợi nhuận qua các năm

Sông Đà Cao Cường chính thức đi vào hoạt động từ năm 2007, khởi đầu với trọng tâm là lĩnh vực sản xuất tro bay từ tro xỉ nhiệt điện. Ngay trong năm đầu thành lập, doanh nghiệp đã triển khai xây dựng nhà máy tro bay tại khu vực Phả Lại. Qua thời gian, công ty tiếp tục mở rộng chuỗi sản xuất sang các nhóm vật liệu xây dựng khác, bao gồm gạch bê tông khí chưng áp AAC, tấm panel, vữa khô trộn sẵn, keo dán gạch đá, keo chít mạch và thạch cao nhân tạo. Cơ sở này cũng tham gia vào lĩnh vực chế tạo thiết bị và kết cấu thép phục vụ trực tiếp cho sản xuất công nghiệp.

Hướng đi chủ đạo của Sông Đà Cao Cường là tận dụng triệt để tro xỉ nhiệt điện và thạch cao làm nguyên liệu đầu vào cho quá trình sản xuất vật liệu. Sản phẩm tro bay sau khi xử lý được sử dụng làm phụ gia khoáng trong dây chuyền sản xuất bê tông và xi măng. Các sản phẩm như vữa khô, keo xây dựng và gạch nhẹ AAC tiếp tục phục vụ nhiều công đoạn khác nhau của hoạt động thi công xây dựng. Việc phát triển các dòng sản phẩm này gắn liền với bài toán xử lý phụ phẩm công nghiệp và đa dạng hóa nguồn vật liệu đầu vào trên thị trường.

Về kết quả kinh doanh, dữ liệu tài chính năm 2025 cho thấy Sông Đà Cao Cường ghi nhận doanh thu thuần đạt khoảng 618,6 tỷ đồng, mang về mức lợi nhuận sau thuế khoảng 64,3 tỷ đồng. Xét về cơ cấu doanh thu trong năm 2024 trước đó, nhóm sản phẩm gạch, panel, vữa và keo giữ vai trò chủ lực khi chiếm khoảng 76,3% tổng doanh thu. Nhóm sản phẩm tro bay đóng góp tỷ trọng 19%. Sự phân bổ này cho thấy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đã giảm bớt sự phụ thuộc vào sản phẩm tro bay ban đầu, chuyển dịch dòng tiền sang các nhóm vật liệu xây dựng mang lại giá trị gia tăng cao hơn.