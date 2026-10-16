Sông Đà Cao Cường (SCL) báo lãi quý 3 bứt phá mạnh, khoản phải thu từ một đối tác phình to

Doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng vượt bậc bất chấp chi phí leo thang

Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường vừa công bố báo cáo tài chính quý 3 năm 2026 với kết quả kinh doanh tăng trưởng ấn tượng. Cụ thể, doanh thu thuần trong kỳ đạt hơn 263 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng gần 98% so với cùng kỳ năm trước. Việc kiểm soát giá vốn hàng bán ở mức gần 155 tỷ đồng đã giúp doanh nghiệp thu về 109 tỷ đồng lợi nhuận gộp, tăng 129%. Biên lợi nhuận gộp theo đó cũng được cải thiện rõ rệt từ mức 36% của cùng kỳ lên 41%.

Đi cùng với đà tăng của doanh thu, các khoản chi phí phát sinh trong kỳ cũng đội lên đáng kể. Chi phí bán hàng tăng mạnh lên 40 tỷ đồng, cao gấp hơn 2 lần cùng kỳ năm ngoái. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng ghi nhận mức tăng tương tự, đạt 14 tỷ đồng. Ở mảng tài chính, chi phí tăng 77% lên gần 6 tỷ đồng, trong đó phần lớn là chi phí lãi vay chiếm 5 tỷ đồng. Hoạt động mang lại doanh thu tài chính chỉ đóng góp gần 166 triệu đồng, giảm so với con số 298 triệu đồng của quý 3 năm ngoái.

Dù gánh chịu áp lực lớn từ các khoản chi phí gia tăng, kết quả cuối cùng Sông Đà Cao Cường vẫn thu về lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt gần 49 tỷ đồng, tăng 143%. Công ty báo lãi trước thuế gần 48 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 38 tỷ đồng, tăng 136% so với quý 3 năm 2025. Cộng dồn 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần đạt gần 666 tỷ đồng, tăng 81%. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt gần 94 tỷ đồng, cao gấp 2,3 lần so với mức gần 41 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Khoản phải thu khách hàng gia tăng, dồn trọng tâm vào đối tác VinCons

Bên cạnh bức tranh lợi nhuận tăng trưởng, tình hình tài sản của Sông Đà Cao Cường bộc lộ sự gia tăng của các khoản công nợ. Tính đến ngày 30/9/2026, doanh nghiệp ghi nhận khoản phải thu khách hàng ngắn hạn gần 116 tỷ đồng. Giá trị này đã tăng 31% so với thời điểm đầu năm 2026.

Trong cơ cấu các khoản phải thu, số tiền đóng góp lớn nhất đến từ Công ty Cổ phần Phát triển và Đầu tư Xây dựng VinCons. Khoản phải thu từ khách hàng này đạt gần 68 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng 41% so với đầu năm. Số dư công nợ của VinCons hiện chiếm khoảng 59% tổng giá trị phải thu khách hàng ngắn hạn và là khoản mục lớn nhất được Sông Đà Cao Cường trình bày chi tiết tại phần thuyết minh báo cáo tài chính.

Ngoài đối tác lớn nhất là VinCons, danh sách nợ phải thu của Sông Đà Cao Cường còn ghi nhận khoản công nợ gần 10,8 tỷ đồng từ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trọng Phong và gần 4,7 tỷ đồng từ Công ty Cổ phần Vạn Thiên A. Tại thời điểm cuối quý 3, doanh nghiệp duy trì trích lập dự phòng phải thu khách hàng khó đòi ở mức hơn 4,1 tỷ đồng, con số này gần như không có sự xê dịch so với thời điểm đầu năm.