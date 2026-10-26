Sông Đà Cao Cường: Biến phụ phẩm công nghiệp thành nguồn lực cho kinh tế xanh

Khi chất thải trở thành tài nguyên

Trong bối cảnh ngành xây dựng ngày càng chú trọng giảm phát thải, tiết kiệm tài nguyên và nâng cao hiệu quả sử dụng vật liệu, việc tái sử dụng các phụ phẩm công nghiệp đang mở ra một hướng đi quan trọng cho nền kinh tế tuần hoàn.

Với Công ty CP Sông Đà Cao Cường (SCL), đây không phải là xu hướng mới mà là định hướng đã được xác lập từ những ngày đầu thành lập. Doanh nghiệp lựa chọn giải quyết bài toán môi trường thông qua công nghệ: xử lý, tái chế tro xỉ nhiệt điện, thạch cao và các nguồn phụ phẩm phù hợp để tạo ra các sản phẩm vật liệu xây dựng có giá trị sử dụng.

Được định hướng phát triển theo mô hình doanh nghiệp khoa học và công nghệ, SCL từng bước xây dựng năng lực nghiên cứu, ứng dụng và hoàn thiện công nghệ xử lý tro xỉ. Từ nguồn nguyên liệu vốn đặt ra nhiều thách thức về môi trường, doanh nghiệp phát triển dòng sản phẩm tro bay phục vụ sản xuất xi măng, bê tông và các ứng dụng xây dựng phù hợp.

Cách tiếp cận này mang lại giá trị trên nhiều phương diện: giảm áp lực xử lý và lưu trữ phụ phẩm công nghiệp, góp phần tiết kiệm tài nguyên khoáng sản tự nhiên, đồng thời tạo ra nguồn vật liệu đầu vào phục vụ phát triển hạ tầng và xây dựng.

Làm chủ công nghệ, nâng cao giá trị vật liệu xanh

Nếu kinh tế tuần hoàn là định hướng, công nghệ chính là nền tảng để SCL hiện thực hóa định hướng đó thành hiệu quả kinh tế.

Trong những năm gần đây, doanh nghiệp đã đẩy mạnh đầu tư vào nhà máy, thiết bị và dây chuyền sản xuất hiện đại. Theo chia sẻ của Chủ tịch HĐQT Kiều Văn Mát, tổng quy mô đầu tư vào các nhà máy mới và cải tạo dây chuyền trong khoảng hai năm gần nhất là khoảng 1.000 tỷ đồng.

Các khoản đầu tư hướng đến việc nâng cao công suất, tự động hóa quy trình, tiết giảm chi phí và ổn định chất lượng sản phẩm. Việc ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất bê tông khí chưng áp (AAC), vữa khô trộn sẵn và các dòng vật liệu khác góp phần mở rộng khả năng cung ứng, đồng thời nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

Cùng với đó, SCL từng bước triển khai các giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả, tận dụng phụ phẩm phù hợp làm nhiên liệu, chuyển đổi phương tiện vận hành nội bộ sang xe điện và khai thác hệ thống điện mặt trời áp mái. Những giải pháp này thể hiện nỗ lực tích hợp tư duy xanh vào hoạt động sản xuất, từ nguyên liệu đầu vào đến quy trình vận hành.

Đối với SCL, phát triển bền vững không chỉ dừng lại ở thông điệp môi trường. Giá trị xanh cần được chứng minh bằng chất lượng, hiệu quả sử dụng, khả năng cạnh tranh về chi phí và mức độ đáp ứng các yêu cầu thực tế của công trình.

Từ công trình Việt Nam đến cơ hội thị trường quốc tế

Hệ sinh thái sản phẩm của SCL ngày càng được mở rộng, bao gồm tro bay, bê tông khí chưng áp, tấm panel, vữa khô trộn sẵn, keo xây dựng và các dòng vật liệu chuyên dụng khác. Danh mục đa dạng giúp doanh nghiệp tiếp cận nhiều nhóm khách hàng, từ các chủ đầu tư, nhà thầu lớn đến các hệ thống phân phối dân dụng.

Quá trình hợp tác với những đối tác có yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ cũng tạo điều kiện để SCL hoàn thiện quy trình kiểm soát chất lượng, nâng cao năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và củng cố uy tín thương hiệu.

Không dừng lại ở thị trường trong nước, doanh nghiệp từng bước mở rộng hoạt động xuất khẩu, đưa sản phẩm tiếp cận các thị trường như Lào, Campuchia và Philippines. Đây là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao năng lực công nghệ, tiêu chuẩn hóa sản phẩm và khả năng phục vụ khách hàng quốc tế.

Năm 2026, hai dòng sản phẩm SCL-Fly Ash và SCL-Mortar được công nhận là Thương hiệu Quốc gia Việt Nam. Danh hiệu là sự ghi nhận cho quá trình xây dựng thương hiệu và phát triển sản phẩm, đồng thời tạo thêm động lực để doanh nghiệp tiếp tục theo đuổi các giá trị về chất lượng, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Kiến tạo giá trị dài hạn từ nền tảng xanh

Trong hành trình hướng tới nền kinh tế phát thải thấp, những doanh nghiệp có khả năng kết hợp hiệu quả giữa công nghệ, sản xuất và trách nhiệm môi trường sẽ có thêm cơ hội tạo dựng lợi thế cạnh tranh dài hạn.

Với Sông Đà Cao Cường, hành trình ấy bắt đầu từ việc biến phụ phẩm công nghiệp thành tài nguyên, tiếp nối bằng đầu tư công nghệ và mở rộng hệ sinh thái vật liệu xây dựng xanh. Mỗi bước phát triển không chỉ hướng đến hiệu quả kinh doanh mà còn góp phần thúc đẩy việc sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn trong ngành xây dựng.

Kiên định với định hướng “biến chất thải thành tài nguyên”, SCL tiếp tục theo đuổi mục tiêu nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng thị trường và tạo ra những giá trị thiết thực cho doanh nghiệp, đối tác và cộng đồng.

Đó cũng là cách Sông Đà Cao Cường hiện thực hóa tinh thần tiên phong xanh: lấy khoa học công nghệ làm động lực, lấy chất lượng làm nền tảng và lấy phát triển bền vững làm định hướng cho tương lai.