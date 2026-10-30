Sông Đà 10 báo lãi quý III giảm 70% dù doanh thu vẫn tăng trưởng

Công ty Cổ phần Sông Đà 10 (HOSE: SDT) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2026. Nhìn vào các chỉ tiêu cơ bản, mục lợi nhuận đang bị ảnh hưởng nặng nề khi giá vốn và chi phí vận hành tăng trưởng nhanh hơn tốc độ tăng của doanh thu.

Được biết, Sông Đà 10 chuyên hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình ngầm, thủy điện, giao thông và công nghiệp trọng điểm quốc gia. Công ty hiện chiếm phần lớn thị phần tại Việt Nam trong các dự án công trình ngầm, khoan nổ và khoan phun.

Điểm đáng chú ý nhất trong bức tranh kinh doanh quý III/2026 của SDT là sự sụt giảm sâu của mục lợi nhuận. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế trong quý này chỉ đạt 3,4 tỷ đồng đồng, giảm 70% so với con số 11,2 tỷ đồng của quý III/2025.

Nguyên nhân xuất phát từ việc lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ co hẹp từ 32 tỷ đồng xuống còn 23 tỷ đồng vì tốc độ tăng của giá vốn hàng bán. Cụ thể, doanh thu thuần quý III đạt 231 tỷ đồng, tăng gần 10,3% so với cùng kỳ nhưng giá vốn lại tăng 18%, từ 177 tỷ đồng lên 208 tỷ đồng. Nguyên nhân được giải trình là do giá xăng dầu và nguyên vật liệu tăng trong quý vừa rồi.

Lợi nhuận quý III/2026 của Sông Đà 10 giảm mạnh do giá xăng dầu và nguyên vật liệu tăng (Ảnh: SDT).

Bên cạnh đó, thu nhập khác trong kỳ cũng giảm mạnh từ 8,7 tỷ đồng xuống còn 544 triệu đồng đồng. Theo giải trình từ phía công ty, nguyên nhân là do quý III/2025 doanh nghiệp đã thực hiện thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và thu khoản lãi chậm thanh toán của khách hàng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 633 tỷ đồng, tăng trưởng gần 16,8% so với mức 542 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái. Sự gia tăng này chủ yếu được dẫn dắt bởi mảng xây lắp cốt lõi khi sản lượng thi công tại các dự án lớn được đẩy mạnh, bù đắp cho sự sụt giảm ở mảng bán điện và dịch vụ khác.

Tuy vậy, giá vốn hàng bán và chi phí quản lý doanh nghiệp lũy kế tăng lần lượt 100 tỷ đồng và 10 tỷ đồng so với cùng kỳ 2025. Kết quả là tổng lợi nhuận kế toán trước thuế lũy kế 9 tháng năm 2026 đạt 13 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 11,6 tỷ đồng, lần lượt giảm so với mức 16,6 tỷ đồng và 13,4 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025.

Ngược lại, doanh thu từ hoạt động tài chính ghi nhận tăng 15 lần từ 1,2 tỷ đồng cùng kỳ 2025 lên 16 tỷ đồng nhờ có thêm khoản lợi nhuận được nhà nước trả từ việc góp vốn đầu tư dự án La Sơn - Túy Loan cùng với lãi tiền gửi và tiền cho vay.

Tổng tài sản tại thời điểm ngày 30/9/2026 của Sông Đà 10 đạt 2.083 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 2.021 tỷ đồng hồi đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền tăng gấp 2,4 lần lên mức 394 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu nhờ dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm cải thiện tích cực đạt 118 tỷ đồng so với 40 tỷ đồng hồi đầu năm.

Trong khi đó, các khoản phải thu ngắn hạn giảm đáng kể từ 690 tỷ đồng xuống còn 354 tỷ đồng, cho thấy nỗ lực thu hồi công nợ của doanh nghiệp trong giai đoạn này.

Ở mảng nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Sông Đà 10 ghi nhận ở mức 1.219 tỷ đồng, chiếm hơn 58% tổng nguồn vốn, trong đó người mua trả tiền trước ngắn hạn đạt 492 tỷ đồng, chủ yếu đến từ các Ban quản lý dự án giao thông lớn và Tổng công ty Sông Đà.

Tổng dư vay và nợ thuê tài chính ngắn và dài hạn được duy trì quanh mức 331,7 tỷ đồng, tiêu tốn chi phí lãi vay gần 21 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm. Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt 865 tỷ đồng, trong đó vốn góp của công ty mẹ là Tổng công ty Sông Đà chiếm chi phối với tỉ lệ 62,27%.

Về hoạt động gần đây, Sông Đà 10 vừa ghi nhận những bước tiến mới trong dự án thi công thuộc tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai mở rộng. Sau khi thông hầm vào tháng 5, doanh nghiệp đang dồn lực đổ bê tông vỏ hầm, hiện đạt khoảng 72% khối lượng và quyết tâm đưa công trình về đích đúng tiến độ vào quý I/2027.

Bên cạnh hoạt động xây lắp, Sông Đà 10 cũng đang triển khai mạnh mẽ công tác tái cấu trúc bộ máy khi chính thức chấm dứt hoạt động của Xí nghiệp Sông Đà 10.7 từ ngày 5/10/2026. Song song đó, công ty đã công bố danh sách cổ đông lớn. Trong đó, Tổng công ty Sông Đà giữ vị trí cổ đông lớn nhất với tỉ lệ sở hữu 62,27% vốn điều lệ. Cổ đông lớn thứ hai là Nguyễn Ngọc Kiều Trang nắm giữ 8,50%. Bên cạnh đó, đơn vị cũng ghi nhận Quỹ đồng nghiệp Sông Đà 10 sở hữu 58.032 cổ phiếu quỹ, tương ứng 0,14%.