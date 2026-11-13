'Sống cùng dòng sông': Khám phá thiên nhiên và đời sống ven sông Hồng

Tuyến đường sinh thái bờ vở sông Hồng, phường Hồng Hà, Hà Nội, dài hơn 2km, kết nối hai công viên rừng Phúc Tân và Chương Dương ở hữu ngạn sông Hồng.

Được khởi xướng bởi Think Playgrounds (TPG), Chi hội Bảo tồn Chim hoang dã Việt Nam (VBCS) cùng tổ chức, cộng đồng địa phương từ năm 2024, tuyến đường nhằm mục tiêu thúc đẩy tiếp cận của cộng đồng đến khu bờ sông. Đồng thời, tăng cường hiểu biết sinh thái và tạo sinh kế xanh bền vững.

Khu vực bờ vở hình thành qua quá trình bồi đắp phù sa tự nhiên hiện là môi trường sống chung của hơn 200 loài thực vật bản địa, 140 loài chim cư trú lẫn di cư cùng hệ động vật tự nhiên phong phú. Cấu trúc thảm thực vật đa tầng cùng hệ sinh thái bãi bồi ven sông biến tuyến đường thành một lớp học sinh thái ngoài trời độc đáo ngay trung tâm Hà Nội.

Triển lãm Sống cùng dòng sông - Tuyến đường sinh thái bờ vở sông Hồng là thành quả hợp tác giữa Think Playgrounds và các đối tác. Sự kiện được triển khai trong khuôn khổ dự án Sống cùng dòng sông do Đại sứ quán Pháp và Viện Pháp tại Việt Nam tài trợ.

Triển lãm khai mạc sáng 17/11, là một phần điểm nhấn trong mùa văn hóa mang chủ đề Di sản xanh của không gian 49 Trần Hưng Đạo (diễn ra từ ngày 19/9/2026 - 10/1/2027). Đây cũng là hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026.

Thông qua các tác phẩm trưng bày, triển lãm giới thiệu quá trình hình thành tuyến đường sinh thái ven sông Hồng, hệ sinh thái bãi bồi và những câu chuyện về đời sống cộng đồng địa phương.

Qua mô hình tái chế cùng thông tin về các loài chim, hệ thống cây bản địa đặc trưng, triển lãm tái hiện sức sống bền bỉ của con người và hệ sinh thái bờ sông, giá trị của sinh thái với môi trường và văn hóa. Nhìn nhận về bờ vở với các loài cây thuốc, thảm thực vật lọc nước, chống xói lở, điểm dừng chân di cư quốc tế của chim hoang dã... gợi mở những cách tiếp cận mới trong bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển không gian đô thị bền vững.