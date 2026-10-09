'Sóng' cổ phiếu ngân hàng: Lãnh đạo SHB liên tục gom cổ phiếu, 'cá mập' chứng khoán rót nghìn tỷ vào VPBank

Lãnh đạo SHB đồng loạt đăng ký mua vào cổ phiếu

Ngày 10-9, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đồng loạt công bố thông tin hai thành viên trong Ban điều hành đồng loạt đăng ký mua vào lượng lớn cổ phiếu nhằm gia tăng tỷ lệ sở hữu cá nhân.

Cụ thể, ông Nguyễn Huy Tài, Phó Tổng Giám đốc SHB đã đăng ký mua vào 2.000.000 cổ phiếu SHB với mục đích đầu tư cá nhân. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, trong khoảng thời gian từ ngày 15-10-2026 đến ngày 12-11-2026. Tính theo mệnh giá, giá trị giao dịch dự kiến của ông Nguyễn Huy Tài lên tới 20 tỷ đồng. Trước khi thực hiện giao dịch, ông Tài nắm giữ 443.203 cổ phiếu SHB (tương đương tỷ lệ 0,008%). Nếu giao dịch hoàn tất thành công, lượng cổ phiếu nắm giữ của vị Phó Tổng Giám đốc này sẽ tăng lên mức 2.443.203 đơn vị, nâng tỷ lệ sở hữu lên 0,046%.

Cùng chiều giao dịch, ông Đinh Ngọc Dũng – Phó Tổng Giám đốc SHB – cũng có văn bản đăng ký mua vào 2.000.000 cổ phiếu SHB với mục đích đầu tư cá nhân. Thời gian và phương thức giao dịch diễn ra đồng bộ với ông Nguyễn Huy Tài, từ ngày 15-10-2026 đến ngày 12-11-2026 thông qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Giá trị giao dịch dự kiến tính theo mệnh giá của ông Đinh Ngọc Dũng cũng là 20 tỷ đồng. Hiện tại, ông Dũng đang sở hữu 1.639.140 cổ phiếu SHB (tương đương tỷ lệ 0,031%). Dự kiến sau khi gom đủ lượng cổ phiếu đăng ký, ông Dũng sẽ nâng tổng số lượng nắm giữ lên 3.639.140 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 0,068%.

Như vậy, tính tổng cộng trong đợt đăng ký này, hai Phó Tổng Giám đốc của SHB chuẩn bị rót vốn mua vào tổng số lượng 4.000.000 cổ phiếu SHB, với tổng giá trị giao dịch dự kiến tính theo mệnh giá đạt 40.000.000.000 đồng (40 tỷ đồng). Động thái mua vào lượng lớn cổ phiếu từ cấp lãnh đạo cấp cao diễn ra trong bối cảnh SHB đang tiếp tục củng cố chiến lược phát triển, thể hiện cam kết gắn bó lâu dài và niềm tin vững chắc vào tiềm năng tăng trưởng của ngân hàng.

Khối tự doanh "để mắt" VPBank, VIX "chốt" vị thế cổ đông lớn

Ở một diễn biến khác tại nhóm ngân hàng tư nhân, Công ty Chứng khoán VIX (HoSE: VIX) vừa chính thức trở thành cổ đông sở hữu trên 1% vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank; HoSE: VPB) theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024. Cụ thể, VIX nắm giữ gần 117 triệu cổ phiếu VPB, tương đương 1,17% vốn điều lệ ngân hàng.

Động thái của VIX diễn ra trong bối cảnh khối tự doanh các công ty chứng khoán liên tục gia tăng vị thế tại VPB trong hơn một tháng qua. Giai đoạn từ ngày 8-9 đến ngày 8-10-2026, khối tự doanh đã mua ròng hơn 111 triệu cổ phiếu VPB, tương ứng trị giá gần 2.800 tỷ đồng. Đặc biệt, riêng từ 8-9 đến 30-9-2026, VPB ghi nhận chuỗi 17 phiên giao dịch được khối tự doanh mua ròng liên tiếp, đồng thời là cổ phiếu được nhóm nhà đầu tư này mua ròng mạnh nhất trong tháng 9.

Động thái gom hàng của "cá mập" xuất hiện cùng nhịp tăng mạnh mẽ của cổ phiếu. So với vùng giá thấp ghi nhận vào cuối tháng 7, cổ phiếu VPB đã tăng hơn 21%. Trong phiên 9-10, VPB tiếp tục ngược dòng thị trường, chốt phiên trong sắc xanh với mức tăng 1,49%. Đà tăng này gắn liền với các kết quả kinh doanh tích cực trong nửa đầu năm và triển vọng quý III tiếp tục được đánh giá khả quan. Hàng loạt tổ chức như MBS, VCBS, TCBS, VDSC và SSI đều dự báo VPBank nằm ở vị trí dẫn đầu về lợi nhuận trong nhóm ngân hàng tư nhân mà các tổ chức này theo dõi trong quý III/2026.

Bên cạnh triển vọng lợi nhuận, VPB còn thu hút dòng tiền nhờ câu chuyện tăng vốn và cổ đông chiến lược nước ngoài. Theo nguồn tin từ Reuters, Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) đang đàm phán nâng tỷ lệ sở hữu tại VPBank từ 15% lên khoảng 20%, hướng tới hoàn tất giao dịch trong năm nay, trong đó có thảo luận nội bộ về khả năng tăng sở hữu thông qua mua cổ phiếu trên thị trường.