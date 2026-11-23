Chiều 23-11, Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng, Chính ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật chủ trì hội nghị làm việc với Cục Quân nhu về kết quả thực hiện nhiệm vụ 10 tháng đầu năm, xác định phương hướng, nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2026.