Sông Cầu Bây - Kỳ vọng hồi sinh dòng sông ô nhiễm
Từng giữ vai trò tưới tiêu và điều hòa nguồn nước cho khu vực phía Đông Hà Nội, sông Cầu Bây nhiều năm qua rơi vào cảnh ô nhiễm nghiêm trọng do phải gánh lượng lớn nước thải sinh hoạt và sản xuất. Việc triển khai dự án cải tạo với hệ thống 5 nhà máy xử lý nước thải cùng mạng lưới thu gom đồng bộ đang mở ra kỳ vọng hồi sinh dòng sông, cải thiện chất lượng môi trường khu vực.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/song-cau-bay-ky-vong-hoi-sinh-dong-song-o-nhiem-246261123191637591.htm