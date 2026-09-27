Sống buông thả sau nghỉ hưu tôi nhận kết cục cay đắng, lúc đó mới thấm: 5 kế hoạch quan trọng cho tuổi già!

Chúng tôi có một cô con gái, con bé kết hôn đúng vào năm tôi nghỉ hưu. Vì vậy, gia đình tôi gần như không còn gánh nặng gì.

Khi còn đi làm, tôi rất mong chờ cuộc sống nghỉ hưu. Tôi từng nghĩ sau khi nghỉ việc, mình sẽ không còn phải bận rộn mỗi ngày, có thể nấu những món ngon cho vợ, đi du lịch với bạn bè thân thiết, ăn uống, vui chơi, thực hiện những điều mình yêu thích và thưởng thức những món ngon ở khắp nơi.

Những ngày đầu nghỉ hưu, tôi thực sự rất thích cuộc sống ấy.

Mỗi ngày tôi ngủ đến 10 giờ sáng, sau đó uể oải nấu ăn, ăn uống rồi đi chơi. Buổi tối, tôi đi dạo cùng vợ. Thỉnh thoảng, tôi cũng đi du lịch vài chuyến với bạn bè.

Thế nhưng, sau một thời gian, tôi bắt đầu cảm thấy cuộc sống quá nhàn rỗi lại không hề dễ chịu như mình từng tưởng tượng.

Không có công việc, không có lịch trình bận rộn, mỗi ngày trôi qua gần như giống hệt nhau khiến tôi cảm thấy bồn chồn, trống trải và không hài lòng.

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Lúc đó, tôi nghỉ hưu khá sớm nên mức lương hưu không cao, chỉ khoảng 10,8 triệu đồng mỗi tháng. Có những lúc tôi chơi quá tay, mới nửa tháng đã gần như tiêu hết tiền.

Vợ tôi lại được điều chuyển công tác đến một huyện ngoại ô, chỉ có thể về nhà vào cuối tuần. Vì thế, phần lớn thời gian tôi đều ở nhà một mình.

Sau một thời gian, tôi cảm thấy tinh thần ngày càng sa sút. Bạn bè gặp tôi đều nói trông tôi không được khỏe. Bản thân tôi cũng nhận ra, dù từ khi nghỉ hưu ăn uống không nhiều, cân nặng vẫn tăng nhanh.

Tôi hiểu rằng mình không thể tiếp tục sống một cuộc sống buông thả và buồn tẻ như vậy.

Vì thế, tôi bắt đầu lên một kế hoạch nghiêm túc cho những năm tháng nghỉ hưu của mình.

Không ngờ từ khi bắt đầu thay đổi, sức khỏe và tinh thần của tôi cũng dần tốt lên. Nhìn lại, tôi cho rằng đây là 5 kế hoạch quan trọng nhất mà mình đã thực hiện.

Thứ nhất, điều chỉnh suy nghĩ, kiểm soát hành vi và tập thể dục nhiều hơn

Vì gia đình có hai nguồn thu nhập, cuộc sống trước đây khá thoải mái nên tôi từng nghĩ mình có tiền, không còn phải đi làm thì cứ thoải mái tiêu xài và vui chơi.

Vì vậy, thời gian đầu nghỉ hưu, tôi gần như lao vào những cuộc vui. Chiều nào tôi cũng chơi mạt chược, tối lại đi hát karaoke, nhiều hôm đến sáng sớm mới về nhà.

Buổi sáng, tôi thường ngủ nướng ở nhà. Khi ấy, tôi tưởng đó là hạnh phúc.

Nhưng càng về sau, tôi càng nhận ra cơ thể mình yếu đi. Những vấn đề sức khỏe nhỏ liên tục xuất hiện, trong khi số tiền lương hưu lại không đủ cho cách sống đó.

Có những tháng chưa đến cuối tháng, tôi đã phải xin tiền vợ. Vợ tôi cũng thường trách mắng vì tôi không biết kiểm soát chi tiêu.

Sau đó, tôi nhận ra mình cần thay đổi.

Tôi bắt đầu điều chỉnh suy nghĩ và kiểm soát hành vi của bản thân. Tôi hiểu rằng sức khỏe mới là nền tảng để có một cuộc sống hạnh phúc khi về già.

Từ đó, tôi cố gắng đi ngủ sớm, dậy sớm, ăn uống đúng giờ. Mỗi ngày tôi đều kiên trì chạy bộ và tập thể dục nhịp điệu.

Những lúc cảm thấy buồn chán, tôi tìm đến trò chuyện với những người lớn tuổi. Tôi cũng hiếm khi chơi mạt chược. Nếu thực sự muốn chơi thì tôi chỉ chơi một lúc rồi về, không để bản thân sa đà như trước.

Sau khoảng 6 tháng duy trì lối sống mới, tôi nhận thấy mình dần yêu thích cuộc sống này.

Bạn bè gặp tôi cũng nói tôi ngày càng năng động, tinh thần tốt hơn và trông khỏe khoắn hơn nhiều người cùng tuổi.

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Thứ hai, đối xử tốt hơn với bản thân và gia đình

Từ khi kết hôn cho đến lúc nghỉ hưu, nhiều người phụ nữ luôn bận rộn với gia đình và công việc, gần như không có thời gian dành cho chính mình.

Khi đã nghỉ hưu, chúng ta có thể đối xử với bản thân tốt hơn một chút.

Trong khả năng của mình, hãy mua những món ăn mình thích, mua một vài bộ quần áo hay chiếc túi mình yêu thích, chăm chút cho bản thân và ăn mặc chỉn chu hơn.

Khi bản thân cảm thấy vui vẻ, cuộc sống cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Nhưng đối xử tốt với bản thân không có nghĩa là chỉ biết đến mình.

Sau khi nghỉ hưu, chúng ta có nhiều thời gian hơn thì cũng nên dành thời gian chăm sóc gia đình.

Nếu vợ hoặc chồng vẫn còn đi làm, chúng ta có thể chủ động chia sẻ việc nhà, nấu những bữa cơm ngon, lo liệu những việc nhỏ trong gia đình để người còn lại yên tâm làm việc.

Với cha mẹ già hoặc cha mẹ của vợ, tôi cũng cố gắng dành thời gian thăm hỏi, chăm sóc và làm tròn bổn phận của mình.

Còn với con cái, tôi nghĩ không nên can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng của chúng.

Con cái đã trưởng thành thì cũng có cuộc sống của riêng mình. Khi chúng gặp khó khăn hoặc thật sự cần cha mẹ giúp đỡ, chúng ta có thể cố gắng hỗ trợ trong khả năng của mình. Còn những chuyện chúng có thể tự giải quyết thì hãy để chúng tự quyết định.

Thứ ba, tham gia nhiều hoạt động tích cực và lành mạnh hơn

Cuộc sống sau khi nghỉ hưu có thể rất dài và đôi khi đơn điệu.

Nếu không chủ động sắp xếp, chúng ta rất dễ rơi vào trạng thái ngày nào cũng giống ngày nào.

Vì vậy, tôi bắt đầu tìm cho mình những hoạt động tích cực hơn.

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Tôi hạn chế những thú vui khiến bản thân dễ sa đà như chơi mạt chược quá nhiều, ca hát, uống rượu hay dành quá nhiều thời gian theo dõi việc mua bán cổ phiếu.

Thay vào đó, tôi tham gia một số hoạt động cộng đồng, làm tình nguyện viên, tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao dành cho người lớn tuổi và giao lưu với những người có cùng sở thích.

Những hoạt động ấy vừa giúp tôi vận động cơ thể, vừa giúp tôi có thêm bạn bè.

Quan trọng hơn, tôi không còn cảm thấy những ngày nghỉ hưu của mình quá trống trải.

Tuy nhiên, khi tuổi càng cao, chúng ta càng phải cẩn thận với những lời mời gọi về lợi ích trước mắt.

Đừng dễ dàng tin người khác chỉ vì họ nói rằng có sản phẩm chăm sóc sức khỏe tốt, cơ hội đầu tư sinh lời cao hay phương pháp có thể chữa khỏi mọi bệnh tật.

Những lời quảng cáo như vậy có thể khiến người lớn tuổi mất cảnh giác, thậm chí bị lừa tiền.

Tuổi già càng cần tỉnh táo, không nên vì ham một chút lợi ích mà đánh đổi những khoản tiền mình đã vất vả tích lũy cả đời.

Thứ tư, nghỉ hưu không có nghĩa là ngừng kiếm tiền

Nhiều người cho rằng đã nghỉ hưu thì chỉ cần nhận lương hưu hàng tháng, sống vui vẻ là đủ.

Nhưng theo tôi, nếu sức khỏe cho phép và có thời gian, chúng ta vẫn có thể làm một công việc phù hợp để có thêm thu nhập.

Tuổi 50 chưa phải là quá già. Có thêm một khoản tiền trong tay luôn khiến cuộc sống chủ động hơn.

Hơn nữa, khi tuổi càng cao, nguy cơ phải chi nhiều tiền cho sức khỏe cũng tăng lên. Có một khoản tiết kiệm riêng sẽ giúp bản thân bớt bị động nếu chẳng may gặp chuyện bất ngờ.

Vì vậy, sau khi nghỉ hưu, tôi nghĩ nếu còn sức khỏe thì có thể tìm một công việc nhẹ nhàng, vừa kiếm thêm tiền, vừa giúp cuộc sống có thêm mục tiêu.

Năm 53 tuổi, tôi cùng vài đồng nghiệp cũ mở một tiệm bánh bao gần trường học.

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Chi phí kinh doanh không quá cao. Tôi chỉ làm buổi sáng, sau đó có thể nghỉ ngơi và sắp xếp thời gian cho bản thân.

Công việc không giúp tôi kiếm được quá nhiều tiền, nhưng đủ để trang trải một phần chi phí sinh hoạt hàng tháng. Quan trọng hơn, ngày nào tôi cũng có việc để làm và có thêm một khoản thu nhập.

Trong 3 năm kinh doanh tiệm bánh bao, trừ thời gian nghỉ hè và nghỉ đông, tôi đã tiết kiệm được gần 10,8 triệu đồng mỗi tháng từ tiền lương hưu.

Nhìn số tiền trong tài khoản tăng lên từng tháng, tôi cảm thấy rất vui.

Tôi nhận ra rằng tiền không phải tất cả, nhưng có một khoản tiền do chính mình kiếm được và tiết kiệm được khiến tôi cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.

Thứ năm, nghỉ hưu không có nghĩa là ngừng học hỏi

Xã hội không ngừng thay đổi, vì vậy chúng ta cũng không thể dừng lại chỉ vì đã nghỉ hưu.

Đừng nghĩ rằng mình đã đi gần hết cuộc đời thì phần còn lại chỉ cần ăn ngon, ngủ kỹ và tận hưởng sự nhàn rỗi.

Theo tôi, nghỉ hưu cũng có thể là một khởi đầu mới.

Chúng ta có thể học những kiến thức mới, làm quen với công nghệ mới, tìm hiểu thế giới của người trẻ và bổ sung những điều mà trước đây mình chưa có cơ hội học.

Điều đó cũng giúp chúng ta dễ dàng giao tiếp hơn với con cái và thế hệ trẻ, đồng thời không cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau.

Tôi cũng làm như vậy.

Khi có thời gian, tôi đến các lớp học dành cho người cao tuổi để học thêm những kiến thức mới. Tôi chủ động giao tiếp với người trẻ và học cách sử dụng những nền tảng mạng xã hội.

Tôi quan sát cách mọi người chia sẻ cuộc sống, học những điều mình thấy phù hợp rồi tự mình thử làm.

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Dù tôi không còn nhiều năng lượng và khả năng tiếp thu nhanh như người trẻ, nhưng tôi tin rằng chỉ cần mình chịu học hỏi thì vẫn có thể tiếp tục tiến bộ.

Thực tế, duy trì tinh thần học hỏi cũng là một cách để cuộc sống sau nghỉ hưu không trở nên nhàm chán.

Bây giờ nhìn lại 6 năm nghỉ hưu, tôi mới hiểu rằng điều đáng sợ nhất không phải là rời khỏi công việc, mà là sau khi nghỉ việc, bản thân không biết mình muốn sống như thế nào.

Nếu chỉ ngủ nướng, ăn uống, vui chơi và chờ thời gian trôi qua, những ngày nghỉ hưu rất dễ trở nên buồn tẻ.

Nhưng nếu biết sắp xếp lại cuộc sống, chăm sóc sức khỏe, quan tâm gia đình, kết nối với cộng đồng, làm một công việc phù hợp và tiếp tục học hỏi, mỗi ngày vẫn có thể trở nên ý nghĩa.

Tuổi nghỉ hưu không phải dấu chấm hết của cuộc đời.

Đó có thể là lúc chúng ta bắt đầu sống theo cách mình mong muốn, miễn là biết giữ sức khỏe, quản lý tiền bạc và tìm cho mình những việc khiến bản thân cảm thấy có ích.