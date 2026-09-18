Sông Bùi vượt báo động 3, đê ngập sâu, dân Xuân Mai lũ lượt di dời

Mực nước sông Bùi tại xã Xuân Mai (Hà Nội) sáng 18/9 dâng lên 7,64 m, vượt báo động 3 khoảng 0,64 m.

Nước lũ tràn qua khiến khoảng 6,1 km đê bị ngập, ảnh hưởng đến hàng nghìn người dân tại các thôn Nam Phương, Tiến Tiên.

Chiều cùng ngày, tuyến đê Hữu Bùi, đoạn từ khu vực cầu Bến Cốc vào thôn Nam Phương, chìm trong dòng nước lũ đục ngầu.

Nhiều vị trí nước dâng gần 1 m, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Nước lũ tràn vào khu dân cư, nhiều gia đình phải chủ động di chuyển người và tài sản đến những khu vực cao ráo để tránh ngập.

Tại các khu vực bị ngập, từng chuyến xe chở người dân cùng đồ đạc lần lượt rời thôn Nam Phương, hướng đến những nơi cao ráo để tránh lũ.

Chị Nguyễn Thị Lãi, người dân thôn Nam Phương, cho biết nước bắt đầu tràn qua đê từ sáng. Đến chiều, gia đình chị phải chuyển sang nhà người thân để tránh ngập.

“Sáng nay nước bắt đầu dâng qua đê, đến chiều gia đình tôi phải chuyển sang nhà chị gái để tránh ngập. Tôi vừa đi làm, vừa phải trông con nên nước ngập khiến cuộc sống, sinh hoạt của gia đình bị đảo lộn, đi lại cũng rất khó khăn”, chị Lãi nói.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Xuân Mai, mực nước sông Bùi đo lúc 7h ngày 18/9 đạt 7,64 m, cao hơn báo động 3 là 0,64 m. Khoảng 6,1 km đê trên địa bàn bị ngập.

Mưa lũ ảnh hưởng đến 1.659 hộ dân, tương ứng khoảng 3.615 người. Trong đó, 483 hộ bị nước tràn vào nhà, 1.176 hộ bị ngập lối đi.

Trước tình hình trên, lực lượng chức năng tổ chức hỗ trợ, di dời 626 người thuộc nhóm yếu thế đến nơi an toàn. Những người được đưa đến khu vực tránh lũ chủ yếu là người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai và người khuyết tật.

Không chỉ gây đảo lộn sinh hoạt, nước lũ còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp. Tổng diện tích sản xuất bị tác động khoảng 822,9 ha, gồm 310 ha lúa, 123,3 ha rau màu, 60,6 ha cây ăn quả và 329 ha diện tích nuôi thủy sản.