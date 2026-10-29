Sóng biển, mồ hôi và hành trình 'Làm du lịch từ chính những gì quê hương ban tặng'

Cuộc sống quanh năm dựa vào sóng nước vốn chưa bao giờ thật sự dễ dàng. Đặc biệt, với những gia đình nuôi tôm hùm, mỗi vụ nuôi là một lần đánh cược với thời tiết và những biến động khó lường của biển cả. Vốn đầu tư lớn, rủi ro luôn thường trực, còn thành quả lao động thì không phải lúc nào cũng nằm trong tay người nuôi.

Bởi vậy, đã có những người dân bắt đầu nghĩ đến một con đường khác. Họ không rời bỏ quê hương, cũng không quay lưng với biển cả. Thay vào đó, họ tìm cách sống cùng biển theo một cách mới: biến cảnh quan thiên nhiên vốn quen thuộc thành điểm đến, biến những ngôi nhà ven bờ thành nơi đón khách, và từ những kinh nghiệm sống lâu năm nơi miền sóng nước, từng bước học cách làm du lịch cộng đồng./.

Viết Thành