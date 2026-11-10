Sóng biển khoét sâu hơn 20 m vào đất liền ở Huế
Do ảnh hưởng của mưa lớn kết hợp triều cường dâng cao từ 1,5-2m, một số tuyến đường ven biển thuộc phường Thuận An, thành phố Huế xảy ra tình trạng sạt lở, xâm thực bờ biển.
Đáng chú ý, tại tuyến đường ven biển thuộc tổ dân phố An Hải, sóng biển đã xâm thực sâu vào đất liền hơn 20m với chiều dài khoảng 100m.
Chính quyền địa phương đã chỉ đạo các đơn vị liên quan theo dõi sát diễn biến, đánh giá mức độ sạt lở và chủ động phương án xử lý. Tuy nhiên, do mưa lớn, gió mạnh và sóng biển dâng cao, việc tiếp cận hiện trường để triển khai khắc phục hiện gặp nhiều khó khăn.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/song-bien-khoet-sau-hon-20-m-vao-dat-lien-o-hue/443776.html