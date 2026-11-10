Sóng biển khoét sâu hơn 20 m vào đất liền ở Huế

Đáng chú ý, tại tuyến đường ven biển thuộc tổ dân phố An Hải, sóng biển đã xâm thực sâu vào đất liền hơn 20m với chiều dài khoảng 100m.

Chính quyền địa phương đã chỉ đạo các đơn vị liên quan theo dõi sát diễn biến, đánh giá mức độ sạt lở và chủ động phương án xử lý. Tuy nhiên, do mưa lớn, gió mạnh và sóng biển dâng cao, việc tiếp cận hiện trường để triển khai khắc phục hiện gặp nhiều khó khăn.

Hàng cây phi lao ven biển bị ngã đổ, bật gốc. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Sạt lở bờ biển Thuận An do triều cường và mưa lớn. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Sạt lở bờ biển Thuận An do triều cường và mưa lớn. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Hàng cây phi lao ven biển bị ngã đổ, bật gốc. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Hàng cây phi lao ven biển bị ngã đổ, bật gốc. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Hàng cây phi lao ven biển bị ngã đổ, bật gốc. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Khoảng 100m đường bờ biển phường Thuận An bị sạt lở. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Sạt lở bờ biển Thuận An do triều cường và mưa lớn. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Sóng biển đánh sâu vào các công trình. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Sóng biển đánh sâu vào các công trình. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Lực lượng chức năng địa phương kiểm tra tình hình sát lở. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Hàng cây phi lao ven biển bị ngã đổ, bật gốc. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Lực lượng chức năng địa phương kiểm tra tình hình sát lở. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Lực lượng chức năng địa phương kiểm tra tình hình sát lở. Ảnh: Mai Trang - TTXVN