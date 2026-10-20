Sóng biển cao đến 4m, các tỉnh từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi ứng phó

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia vừa có công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi. chủ động ứng phó với gió mạnh, sóng lớn trên biển.

Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 21/10/2026 đến ngày 22/10/2026, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2,0-4,0m.

Các tỉnh thành khẩn trương ứng phó với gió mạnh, sóng lớn trên biển. Ảnh: PV

Để chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, đêm 20/10 và ngày 21/10, vùng biển từ phía Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m.

Đêm 21/10 và ngày 22/10, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 2,0-4,0m; biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.